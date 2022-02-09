https://ria.ru/20220209/peregovory-1771927110.html
Глава МИД Британии прибыла в Москву на переговоры с Лавровым
Глава МИД Британии прибыла в Москву на переговоры с Лавровым - РИА Новости, 09.02.2022
Глава МИД Британии прибыла в Москву на переговоры с Лавровым
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине, говорится в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:47
2022-02-09T17:47
2022-02-09T18:13
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине, говорится в Twitter-аккаунте посольства России в Великобритании."Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины",- говорится в сообщении.Главу британского МИД у трапа самолета встречали посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт и директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.Ранее МИД России подтвердил предстоящие в четверг переговоры, указав, что глава российского МИД намерен обсудить с британской коллегой состояние отношений Москвы и Лондона, вопросы международной и региональной повестки.
https://ria.ru/20220209/ukraina-1771895443.html
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в мире, лиз трасс, сергей лавров, россия, украина, великобритания, москва, лондон, дебора броннерт, сергей беляев
17:47 09.02.2022 (обновлено: 18:13 09.02.2022)
Глава МИД Британии прибыла в Москву на переговоры с Лавровым
Глава МИД Британии Трасс прибыла в Москву на переговоры с Лавровым по Украине