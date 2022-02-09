https://ria.ru/20220209/peregovory-1771854103.html

В Кремле высказались о переговорах Макрона и Зеленского в Киеве

В Кремле высказались о переговорах Макрона и Зеленского в Киеве - РИА Новости, 09.02.2022

В Кремле высказались о переговорах Макрона и Зеленского в Киеве

На пресс-конференции лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона были позитивные сигналы, но Кремль не услышал слов о готовности Киева... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:47

2022-02-09T12:47

2022-02-09T14:22

политика

эммануэль макрон

владимир зеленский

минские соглашения

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На пресс-конференции лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона были позитивные сигналы, но Кремль не услышал слов о готовности Киева заняться выполнением Минских соглашений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В понедельник Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения: "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

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политика, эммануэль макрон, владимир зеленский, минские соглашения, дмитрий песков, украина