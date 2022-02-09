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В Кремле высказались о переговорах Макрона и Зеленского в Киеве
В Кремле высказались о переговорах Макрона и Зеленского в Киеве - РИА Новости, 09.02.2022
В Кремле высказались о переговорах Макрона и Зеленского в Киеве
На пресс-конференции лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона были позитивные сигналы, но Кремль не услышал слов о готовности Киева... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:47
2022-02-09T14:22
политика
эммануэль макрон
владимир зеленский
минские соглашения
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На пресс-конференции лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона были позитивные сигналы, но Кремль не услышал слов о готовности Киева заняться выполнением Минских соглашений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В понедельник Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения: "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
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политика, эммануэль макрон, владимир зеленский, минские соглашения, дмитрий песков, украина
12:47 09.02.2022 (обновлено: 14:22 09.02.2022)
 
В Кремле высказались о переговорах Макрона и Зеленского в Киеве

Песков: не слышали от Зеленского слов, что Украина готова выполнять Минские соглашения

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На пресс-конференции лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона были позитивные сигналы, но Кремль не услышал слов о готовности Киева заняться выполнением Минских соглашений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали. Поэтому есть и позитивные сигналы есть и менее позитивные. Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее", — отметил представитель Кремля.
В понедельник Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения: "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
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ПолитикаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийМинские соглашенияДмитрий ПесковУкраина
 
 
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