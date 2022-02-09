https://ria.ru/20220209/pandemiya-1771790278.html

Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию

Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию - РИА Новости, 09.02.2022

Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию", которая выйдет в мае 2022 года. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T01:16

2022-02-09T01:16

2022-02-09T01:17

в мире

билл гейтс

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию", которая выйдет в мае 2022 года.Миллиардер также обещает рассказать "о своих регулярных беседах" с лидерами общественного здравоохранения, среди которых главный американский инфекционист Энтони Фаучи и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Кроме того, Гейтс поведает "о том, каково это - стать предметом теорий заговора".Миллиардер Билл Гейтс регулярно делится мнением о возможных сценариях развития пандемии коронавируса. Ранее Гейтс заявил, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на спад после волны штамма "омикрон", коронавирус будут лечить как сезонный грипп.Газета Financial Times сообщала, что фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

https://ria.ru/20220119/geyts-1768622184.html

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в мире, билл гейтс, коронавирус covid-19