01:16 09.02.2022 (обновлено: 01:17 09.02.2022)
Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию
Миллиардер Билл Гейтс написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию"
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию", которая выйдет в мае 2022 года.
"В книге я излагаю конкретные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы не только остановить будущие пандемии, но и в процессе улучшить систему здравоохранения для всех людей во всем мире. Я обозначаю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, которые нам нужны для спасения жизней", - сообщает Гейтс в своем блоге.
Миллиардер также обещает рассказать "о своих регулярных беседах" с лидерами общественного здравоохранения, среди которых главный американский инфекционист Энтони Фаучи и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Кроме того, Гейтс поведает "о том, каково это - стать предметом теорий заговора".
Миллиардер Билл Гейтс регулярно делится мнением о возможных сценариях развития пандемии коронавируса. Ранее Гейтс заявил, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на спад после волны штамма "омикрон", коронавирус будут лечить как сезонный грипп.
Газета Financial Times сообщала, что фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.