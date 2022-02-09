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ВС напомнил о праве покупателей оставлять негативные отзывы в интернете

ВС напомнил о праве покупателей оставлять негативные отзывы в интернете - РИА Новости, 09.02.2022

ВС напомнил о праве покупателей оставлять негативные отзывы в интернете

Российские суды признали за покупателями право оставлять негативные отзывы в интернете, напомнил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Совещании... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:16

2022-02-09T14:16

2022-02-09T14:16

общество

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские суды признали за покупателями право оставлять негативные отзывы в интернете, напомнил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.Ранее женщине, которая оставила в сети негативные отзывы о спортзале, аннулировали абонемент. Спор дошел до ВС РФ, в итоге абонемент восстановили, а случай включили в обзор практики, которым должны руководствоваться суды.Лебедев подчеркнул, что негативное мнение клиента не может быть основанием для отказа от договора."Суды учитывают, что негативные отзывы - реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора", - пояснил председатель верховной инстанции.По его словам, в России суды удовлетворяют 80% исков о защите прав потребителей.

https://ria.ru/20200604/1572434690.html

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общество, россия, верховный суд рф