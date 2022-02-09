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В Германии ответили на вопрос о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок
В Германии ответили на вопрос о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок - РИА Новости, 09.02.2022
В Германии ответили на вопрос о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок
В МИД ФРГ известно о приведенных в СМИ причинах отмены встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Германии Анналены Бербок в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:47
2022-02-09T16:48
в мире
владимир зеленский
анналена бербок
киев
украина
берлин (город)
мид германии
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ известно о приведенных в СМИ причинах отмены встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Германии Анналены Бербок в понедельник в Киеве, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."Мы знаем, конечно, эти сообщения. Министр сама высказывалась по этому поводу вчера и позавчера в ходе своей поездки. Украинский МИД... также высказался по этой теме в соцсети Twitter", - сказала Зассе, отвечая на вопрос РИА Новости, связан ли отказ от встречи с украинской стороны с недовольством по поводу отказа Берлина поставить оружие на Украину.Ранее с подобными заявлениями выступил американский телеканал CNN.В понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок пояснила, что ее ранее запланированная встреча в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за изменения программы немецкой делегации. Телеканал CNN сообщил, что в Киеве отказались от встречи в знак недовольства отказом Берлина поставить вооружения и поддержкой "Северного потока 2".
https://ria.ru/20220208/berbok-1771759077.html
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в мире, владимир зеленский, анналена бербок, киев, украина, берлин (город), мид германии, северный поток — 2
16:47 09.02.2022 (обновлено: 16:48 09.02.2022)
 
В Германии ответили на вопрос о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок

В МИД Германии известно о сообщениях в СМИ о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ известно о приведенных в СМИ причинах отмены встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Германии Анналены Бербок в понедельник в Киеве, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
"Мы знаем, конечно, эти сообщения. Министр сама высказывалась по этому поводу вчера и позавчера в ходе своей поездки. Украинский МИД... также высказался по этой теме в соцсети Twitter", - сказала Зассе, отвечая на вопрос РИА Новости, связан ли отказ от встречи с украинской стороны с недовольством по поводу отказа Берлина поставить оружие на Украину.
Ранее с подобными заявлениями выступил американский телеканал CNN.
В понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок пояснила, что ее ранее запланированная встреча в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за изменения программы немецкой делегации. Телеканал CNN сообщил, что в Киеве отказались от встречи в знак недовольства отказом Берлина поставить вооружения и поддержкой "Северного потока 2".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 18:57
"Какая беспардонность!" Слова Бербок об Украине вызвали у немцев возмущение
 
В миреВладимир ЗеленскийАнналена БербокКиевУкраинаБерлин (город)МИД ГерманииСеверный поток — 2
 
 
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