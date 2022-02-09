https://ria.ru/20220209/otmena-1771914446.html

В Германии ответили на вопрос о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок

В Германии ответили на вопрос о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок - РИА Новости, 09.02.2022

В Германии ответили на вопрос о причинах отмены встречи Зеленского и Бербок

В МИД ФРГ известно о приведенных в СМИ причинах отмены встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Германии Анналены Бербок в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:47

2022-02-09T16:47

2022-02-09T16:48

в мире

владимир зеленский

анналена бербок

киев

украина

берлин (город)

мид германии

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ известно о приведенных в СМИ причинах отмены встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Германии Анналены Бербок в понедельник в Киеве, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."Мы знаем, конечно, эти сообщения. Министр сама высказывалась по этому поводу вчера и позавчера в ходе своей поездки. Украинский МИД... также высказался по этой теме в соцсети Twitter", - сказала Зассе, отвечая на вопрос РИА Новости, связан ли отказ от встречи с украинской стороны с недовольством по поводу отказа Берлина поставить оружие на Украину.Ранее с подобными заявлениями выступил американский телеканал CNN.В понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок пояснила, что ее ранее запланированная встреча в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за изменения программы немецкой делегации. Телеканал CNN сообщил, что в Киеве отказались от встречи в знак недовольства отказом Берлина поставить вооружения и поддержкой "Северного потока 2".

https://ria.ru/20220208/berbok-1771759077.html

киев

украина

берлин (город)

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в мире, владимир зеленский, анналена бербок, киев, украина, берлин (город), мид германии, северный поток — 2