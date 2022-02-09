https://ria.ru/20220209/ostanki-1771855416.html
В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки
В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки - РИА Новости, 09.02.2022
В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки
Человеческую голову и две руки нашли на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:53
2022-02-09T12:53
2022-02-09T17:24
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Человеческую голову и две руки нашли на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По ее словам, части тела обнаружили 8 февраля при сортировке бытовых отходов, они принадлежат мужчине."Бутырским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.Она добавила, что для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.
https://ria.ru/20220203/golova-1770853089.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
12:53 09.02.2022 (обновлено: 17:24 09.02.2022)
В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки
В Москве на мусороперерабатывающем заводе нашли мужские голову и руки