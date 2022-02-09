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В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки

В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки - РИА Новости, 09.02.2022

В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки

Человеческую голову и две руки нашли на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:53

2022-02-09T12:53

2022-02-09T17:24

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Человеческую голову и две руки нашли на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По ее словам, части тела обнаружили 8 февраля при сортировке бытовых отходов, они принадлежат мужчине."Бутырским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.Она добавила, что для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

https://ria.ru/20220203/golova-1770853089.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова