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В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки
В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки - РИА Новости, 09.02.2022
В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки
Человеческую голову и две руки нашли на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:53
2022-02-09T17:24
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Человеческую голову и две руки нашли на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По ее словам, части тела обнаружили 8 февраля при сортировке бытовых отходов, они принадлежат мужчине."Бутырским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.Она добавила, что для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
12:53 09.02.2022 (обновлено: 17:24 09.02.2022)
 
В Москве при сортировке отходов на заводе нашли мужские голову и руки

В Москве на мусороперерабатывающем заводе нашли мужские голову и руки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Человеческую голову и две руки нашли на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По ее словам, части тела обнаружили 8 февраля при сортировке бытовых отходов, они принадлежат мужчине.
"Бутырским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.
Она добавила, что для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.
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3 февраля, 13:29
В Тульской области собака нашла в сугробе человеческую голову
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия Иванова
 
 
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