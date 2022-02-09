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Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН
Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН - РИА Новости, 09.02.2022
Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН
На РФ и КНР невозможно оказывать давление, но США поступают так с другими членами Совбеза ООН, чтобы они голосовали так, как необходимо Вашингтону, заявил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:42
2022-02-09T11:59
оон
совет безопасности оон
в мире
россия
василий небензя
китай
сша
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На РФ и КНР невозможно оказывать давление, но США поступают так с другими членами Совбеза ООН, чтобы они голосовали так, как необходимо Вашингтону, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Ну, есть страны, на которых невозможно оказывать давление, такие как Россия и Китай, например, или Индия. Но нет никакого секрета, что наши американские партнеры оказывают колоссальное давление на непостоянных членов Совбеза ООН с тем, чтобы они голосовали так, как это им необходимо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220202/diplomatiya-1770596467.html
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оон, совет безопасности оон, в мире, россия, василий небензя, китай, сша
11:42 09.02.2022 (обновлено: 11:59 09.02.2022)
 
Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН

Постпред при ООН Небензя: США давят на страны Совбеза, чтобы получить нужные голоса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На РФ и КНР невозможно оказывать давление, но США поступают так с другими членами Совбеза ООН, чтобы они голосовали так, как необходимо Вашингтону, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Ну, есть страны, на которых невозможно оказывать давление, такие как Россия и Китай, например, или Индия. Но нет никакого секрета, что наши американские партнеры оказывают колоссальное давление на непостоянных членов Совбеза ООН с тем, чтобы они голосовали так, как это им необходимо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 04:51
WP: между постпредами России и США в ООН произошла острая перепалка
 
ООНСовет Безопасности ООНВ миреРоссияВасилий НебензяКитайСША
 
 
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