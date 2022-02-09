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Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН
Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН - РИА Новости, 09.02.2022
Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН
На РФ и КНР невозможно оказывать давление, но США поступают так с другими членами Совбеза ООН, чтобы они голосовали так, как необходимо Вашингтону, заявил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:42
2022-02-09T11:42
2022-02-09T11:59
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На РФ и КНР невозможно оказывать давление, но США поступают так с другими членами Совбеза ООН, чтобы они голосовали так, как необходимо Вашингтону, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Ну, есть страны, на которых невозможно оказывать давление, такие как Россия и Китай, например, или Индия. Но нет никакого секрета, что наши американские партнеры оказывают колоссальное давление на непостоянных членов Совбеза ООН с тем, чтобы они голосовали так, как это им необходимо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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оон, совет безопасности оон, в мире, россия, василий небензя, китай, сша
11:42 09.02.2022 (обновлено: 11:59 09.02.2022)
Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН
Постпред при ООН Небензя: США давят на страны Совбеза, чтобы получить нужные голоса