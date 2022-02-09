https://ria.ru/20220209/oon-1771836685.html

Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН

Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН - РИА Новости, 09.02.2022

Небензя обвинил США в давлении на страны, входящие в Совбез ООН

На РФ и КНР невозможно оказывать давление, но США поступают так с другими членами Совбеза ООН, чтобы они голосовали так, как необходимо Вашингтону, заявил... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:42

2022-02-09T11:42

2022-02-09T11:59

оон

совет безопасности оон

в мире

россия

василий небензя

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На РФ и КНР невозможно оказывать давление, но США поступают так с другими членами Совбеза ООН, чтобы они голосовали так, как необходимо Вашингтону, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Ну, есть страны, на которых невозможно оказывать давление, такие как Россия и Китай, например, или Индия. Но нет никакого секрета, что наши американские партнеры оказывают колоссальное давление на непостоянных членов Совбеза ООН с тем, чтобы они голосовали так, как это им необходимо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220202/diplomatiya-1770596467.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, совет безопасности оон, в мире, россия, василий небензя, китай, сша