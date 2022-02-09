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Небензя рассказал о серьезных визовых проблемах постпредства при ООН
Небензя рассказал о серьезных визовых проблемах постпредства при ООН - РИА Новости, 09.02.2022
Небензя рассказал о серьезных визовых проблемах постпредства при ООН
Некоторые сотрудники российских дипмиссий не могут покинуть территорию США, заявил постпред при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:11
2022-02-09T10:30
в мире
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василий небензя
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Некоторые сотрудники российских дипмиссий не могут покинуть территорию США, заявил постпред при ООН Василий Небензя."Конечно (постпредство России при ООН. — Прим. ред.) испытывает (давление США. — Прим. ред.), у нас серьезные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые в отсутствие проблемы истечения виз не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть гуманитарные поводы. Условно говоря, смерть родственников близких. Если человек уезжает на похороны, он сюда не вернется, потому что попросту не получит визу", — сказал он в эфире "России 24".По словам представителя МИД, постпредство пытается напрямую контактировать с американской миссией и некоторые вопросы решаются, но это нельзя назвать системным урегулированием визовых проблем.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также заморожено. Россия потребовала от США не нанимать российских граждан на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки, заявлял глава МИД Сергей Лавров. Российская сторона постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса.
https://ria.ru/20211210/vizy-1763151157.html
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в мире, россия, сша, оон, василий небензя
08:11 09.02.2022 (обновлено: 10:30 09.02.2022)
 
Небензя рассказал о серьезных визовых проблемах постпредства при ООН

Небензя передал ООН требование Лаврова начать процедуру арбитража против США из-за виз

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Некоторые сотрудники российских дипмиссий не могут покинуть территорию США, заявил постпред при ООН Василий Небензя.
"Конечно (постпредство России при ООН. — Прим. ред.) испытывает (давление США. — Прим. ред.), у нас серьезные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые в отсутствие проблемы истечения виз не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть гуманитарные поводы. Условно говоря, смерть родственников близких. Если человек уезжает на похороны, он сюда не вернется, потому что попросту не получит визу", — сказал он в эфире "России 24".
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По словам представителя МИД, постпредство пытается напрямую контактировать с американской миссией и некоторые вопросы решаются, но это нельзя назвать системным урегулированием визовых проблем.
"Недавно я был у генерального секретаря (ООН. — Прим. ред.) и передал ему послание министра, в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генерального секретаря начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со стороной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечивать условия для работы миссии при ООН", — рассказал Небензя.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также заморожено. Россия потребовала от США не нанимать российских граждан на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.
США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы "выторговать" для себя односторонние уступки, заявлял глава МИД Сергей Лавров. Российская сторона постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса.
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