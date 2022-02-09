https://ria.ru/20220209/omikron-1771826562.html
На "омикрон" приходится около 70 процентов случаев COVID-19 в России
На "омикрон" приходится около 70 процентов случаев COVID-19 в России - РИА Новости, 09.02.2022
На "омикрон" приходится около 70 процентов случаев COVID-19 в России
Штамм "омикрон" доминирует в России, на него приходится около 70% случаев коронавируса, но ситуация в регионах разная, заявил заместитель директора по научной... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:07
2022-02-09T11:07
2022-02-09T11:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
чукотский автономный округ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Штамм "омикрон" доминирует в России, на него приходится около 70% случаев коронавируса, но ситуация в регионах разная, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В настоящий момент где-то в пропорции 70 к 30 доминирует "омикрон", на все другие штаммы и прежде всего самый серьезный штамм, из последних это "дельта", приходится где-то 30%", - сказал Горелов на пресс-конференции, посвященной предварительным данным Роспотребнадзора о том, как большинство детей переносят "омикрон"-штамм коронавируса.Он отметил, что учитывая огромные размеры страны, ситуация везде разная. "Омикрон" зарегистрирован в 84 регионах, пока его нет только в Чукотском автономном округе, но вполне возможно, что уже в ближайшее время его выявят.
https://radiosputnik.ria.ru/20220208/sobyanin-1771712079.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, чукотский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:07 09.02.2022 (обновлено: 11:31 09.02.2022)
На "омикрон" приходится около 70 процентов случаев COVID-19 в России
На омикрон-штамм приходится около 70 процентов случаев COVID-19 в России