https://ria.ru/20220209/omikron-1771826562.html

На "омикрон" приходится около 70 процентов случаев COVID-19 в России

На "омикрон" приходится около 70 процентов случаев COVID-19 в России - РИА Новости, 09.02.2022

На "омикрон" приходится около 70 процентов случаев COVID-19 в России

Штамм "омикрон" доминирует в России, на него приходится около 70% случаев коронавируса, но ситуация в регионах разная, заявил заместитель директора по научной... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:07

2022-02-09T11:07

2022-02-09T11:31

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

чукотский автономный округ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Штамм "омикрон" доминирует в России, на него приходится около 70% случаев коронавируса, но ситуация в регионах разная, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."В настоящий момент где-то в пропорции 70 к 30 доминирует "омикрон", на все другие штаммы и прежде всего самый серьезный штамм, из последних это "дельта", приходится где-то 30%", - сказал Горелов на пресс-конференции, посвященной предварительным данным Роспотребнадзора о том, как большинство детей переносят "омикрон"-штамм коронавируса.Он отметил, что учитывая огромные размеры страны, ситуация везде разная. "Омикрон" зарегистрирован в 84 регионах, пока его нет только в Чукотском автономном округе, но вполне возможно, что уже в ближайшее время его выявят.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/sobyanin-1771712079.html

чукотский автономный округ

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, чукотский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)