https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771886572.html

"Пятерочка" выплатит миллион рублей семье погибшей при ограблении магазина

"Пятерочка" выплатит миллион рублей семье погибшей при ограблении магазина - РИА Новости, 09.02.2022

"Пятерочка" выплатит миллион рублей семье погибшей при ограблении магазина

Торговая сеть "Пятерочка" выплатит родственникам погибшей после нападения на магазин в Истре кассирши миллион рублей, а также компенсирует расходы на лечение... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:57

2022-02-09T14:57

2022-02-09T14:57

происшествия

истра

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" выплатит родственникам погибшей после нападения на магазин в Истре кассирши миллион рублей, а также компенсирует расходы на лечение другим пострадавшим, сообщили РИА Новости в пресс-службе X5 Group, куда входит "Пятёрочка".Ранее в среду появилась информация о том, что четверо мужчин совершили разбойное нападение на магазин в подмосковной Истре. Они избили битами директора магазина, его жену и продавца-кассира и похитили из кассы 96 тысяч рублей. От полученных травм 51-летний кассир скончалась. В данный момент все четверо арестованы."Пятёрочка" окажет всю необходимую помощь семье погибшей и пострадавшим в результате ограбления магазина. В настоящий момент мы находимся в тесном контакте с родственниками Людмилы Вяткиной, которая работала кассиром в нашем магазине в подмосковной Истре. Торговая сеть выражает соболезнования родственникам Людмилы, покроет все расходы на похороны, а также выплатит миллион рублей семье", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, компания также "полностью компенсирует расходы на лечение и выплатит материальную помощь директору магазина Пашковой Наталье и ее мужу, которые получили в ходе нападения серьёзные травмы".

https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771885539.html

https://ria.ru/20220209/napadenie-1771826177.html

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происшествия, истра, пятерочка (сеть магазинов)