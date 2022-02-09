https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771817418.html

В Подмосковье неизвестные напали на магазин и убили продавщицу

В Подмосковье неизвестные напали на магазин и убили продавщицу - РИА Новости, 09.02.2022

В Подмосковье неизвестные напали на магазин и убили продавщицу

Четверо грабителей напали на магазин в селе в подмосковном городском округе Истра, одна женщина была убита, вторая сотрудница с мужем госпитализированы, сообщил РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:08

2022-02-09T10:08

2022-02-09T10:14

происшествия

разбой

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Четверо грабителей напали на магазин в селе в подмосковном городском округе Истра, одна женщина была убита, вторая сотрудница с мужем госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Четверо неизвестных, предварительно, вошли в магазин в селе Новопетровское. При нападении погибла продавец", - сказал собеседник агентства.По его словам, также пострадали вторая сотрудница торговой точки и ее супруг. Оба госпитализированы.Правоохранительные органы, предварительно, возбудили уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и разбое.

https://ria.ru/20220129/bank-1770137941.html

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2022

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происшествия, разбой