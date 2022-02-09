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В Подмосковье неизвестные напали на магазин и убили продавщицу
В Подмосковье неизвестные напали на магазин и убили продавщицу - РИА Новости, 09.02.2022
В Подмосковье неизвестные напали на магазин и убили продавщицу
Четверо грабителей напали на магазин в селе в подмосковном городском округе Истра, одна женщина была убита, вторая сотрудница с мужем госпитализированы, сообщил РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:08
2022-02-09T10:08
2022-02-09T10:14
происшествия
разбой
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Четверо грабителей напали на магазин в селе в подмосковном городском округе Истра, одна женщина была убита, вторая сотрудница с мужем госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Четверо неизвестных, предварительно, вошли в магазин в селе Новопетровское. При нападении погибла продавец", - сказал собеседник агентства.По его словам, также пострадали вторая сотрудница торговой точки и ее супруг. Оба госпитализированы.Правоохранительные органы, предварительно, возбудили уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и разбое.
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происшествия, разбой
10:08 09.02.2022 (обновлено: 10:14 09.02.2022)
В Подмосковье неизвестные напали на магазин и убили продавщицу
При нападении грабителей на магазин под Истрой убита женщина, два человека ранены