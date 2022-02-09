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В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миссиях ОДКБ
В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миссиях ОДКБ - РИА Новости, 09.02.2022
В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миссиях ОДКБ
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в Думе обсудят возможность присвоения... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:30
2022-02-09T13:30
безопасность
россия
госдума рф
одкб
леонид калашников
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в Думе обсудят возможность присвоения статуса участника боевых действий военным, которые участвовали в миссиях ОДКБ.Калашников сообщил, что руководитель комитета по обороне ГД Андрей Картаполов рассказал участникам профильных комитетов и комиссий парламентов государств - членов ОДКБ, что можно сделать в сфере регулирования статуса военнослужащих."Например, являются ли участники таких событий, как ввод войск ОДКБ в ту или иную горячую точку, участниками боевых действий? Для этого надо менять национальное законодательство. Мы поделились друг с другом (мнениями о законодательстве) о том, что это надо делать, надо разрабатывать, надо совершенствовать. Это было впервые. Мы об этом договорились", - сообщил Калашников на пресс-подходе в Госдуме.
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безопасность, россия, госдума рф, одкб, леонид калашников
13:30 09.02.2022
 
В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миссиях ОДКБ

В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миротворческих миссиях ОДКБ

© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродроме Иваново-Северный
Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродроме Иваново-Северный - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков
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Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродроме Иваново-Северный
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в Думе обсудят возможность присвоения статуса участника боевых действий военным, которые участвовали в миссиях ОДКБ.
Калашников сообщил, что руководитель комитета по обороне ГД Андрей Картаполов рассказал участникам профильных комитетов и комиссий парламентов государств - членов ОДКБ, что можно сделать в сфере регулирования статуса военнослужащих.
"Например, являются ли участники таких событий, как ввод войск ОДКБ в ту или иную горячую точку, участниками боевых действий? Для этого надо менять национальное законодательство. Мы поделились друг с другом (мнениями о законодательстве) о том, что это надо делать, надо разрабатывать, надо совершенствовать. Это было впервые. Мы об этом договорились", - сообщил Калашников на пресс-подходе в Госдуме.
Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
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БезопасностьРоссияГосдума РФОДКБЛеонид Калашников
 
 
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