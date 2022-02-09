В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миссиях ОДКБ
В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миротворческих миссиях ОДКБ
© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродроме Иваново-Северный
Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ во время выгрузки из самолета военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродроме Иваново-Северный
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в Думе обсудят возможность присвоения статуса участника боевых действий военным, которые участвовали в миссиях ОДКБ.
Калашников сообщил, что руководитель комитета по обороне ГД Андрей Картаполов рассказал участникам профильных комитетов и комиссий парламентов государств - членов ОДКБ, что можно сделать в сфере регулирования статуса военнослужащих.
"Например, являются ли участники таких событий, как ввод войск ОДКБ в ту или иную горячую точку, участниками боевых действий? Для этого надо менять национальное законодательство. Мы поделились друг с другом (мнениями о законодательстве) о том, что это надо делать, надо разрабатывать, надо совершенствовать. Это было впервые. Мы об этом договорились", - сообщил Калашников на пресс-подходе в Госдуме.