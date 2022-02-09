https://ria.ru/20220209/odkb-1771864618.html

В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миссиях ОДКБ

В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миссиях ОДКБ - РИА Новости, 09.02.2022

В Госдуме обсудят статус военных, участвовавших в миссиях ОДКБ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в Думе обсудят возможность присвоения... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:30

2022-02-09T13:30

2022-02-09T13:30

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в Думе обсудят возможность присвоения статуса участника боевых действий военным, которые участвовали в миссиях ОДКБ.Калашников сообщил, что руководитель комитета по обороне ГД Андрей Картаполов рассказал участникам профильных комитетов и комиссий парламентов государств - членов ОДКБ, что можно сделать в сфере регулирования статуса военнослужащих."Например, являются ли участники таких событий, как ввод войск ОДКБ в ту или иную горячую точку, участниками боевых действий? Для этого надо менять национальное законодательство. Мы поделились друг с другом (мнениями о законодательстве) о том, что это надо делать, надо разрабатывать, надо совершенствовать. Это было впервые. Мы об этом договорились", - сообщил Калашников на пресс-подходе в Госдуме.

https://ria.ru/20220129/kazakhstan-1770140339.html

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безопасность, россия, госдума рф, одкб, леонид калашников