https://ria.ru/20220209/odkb-1771825660.html

Угрозы экспансии талибов в страны ОДКБ нет, заявил генсек организации

Угрозы экспансии талибов в страны ОДКБ нет, заявил генсек организации - РИА Новости, 09.02.2022

Угрозы экспансии талибов в страны ОДКБ нет, заявил генсек организации

Прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов (движение "Талибан"*) на страны-члены ОДКБ сейчас нет, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:02

2022-02-09T11:02

2022-02-09T11:06

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

одкб

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов (движение "Талибан"*) на страны-члены ОДКБ сейчас нет, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Долговременным очагом нестабильности сейчас является Афганистан. Да, мы видим, что сейчас прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов не видится на территорию сопредельных государств, в том числе и нашего члена, Таджикистана", - заявил Зась, выступая на круглом столе в клубе "Валдай".В то же время он отметил, что остаются другие угрозы, исходящие из этой страны - террористические угрозы и наркотрафика.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767701732.html

https://ria.ru/20220209/odkb-1771819895.html

афганистан

кабул (город)

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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон, одкб