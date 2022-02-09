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Угрозы экспансии талибов в страны ОДКБ нет, заявил генсек организации
Угрозы экспансии талибов в страны ОДКБ нет, заявил генсек организации - РИА Новости, 09.02.2022
Угрозы экспансии талибов в страны ОДКБ нет, заявил генсек организации
Прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов (движение "Талибан"*) на страны-члены ОДКБ сейчас нет, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:02
2022-02-09T11:06
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
одкб
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов (движение "Талибан"*) на страны-члены ОДКБ сейчас нет, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Долговременным очагом нестабильности сейчас является Афганистан. Да, мы видим, что сейчас прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов не видится на территорию сопредельных государств, в том числе и нашего члена, Таджикистана", - заявил Зась, выступая на круглом столе в клубе "Валдай".В то же время он отметил, что остаются другие угрозы, исходящие из этой страны - террористические угрозы и наркотрафика.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767701732.html
https://ria.ru/20220209/odkb-1771819895.html
афганистан
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон, одкб
11:02 09.02.2022 (обновлено: 11:06 09.02.2022)
 
Угрозы экспансии талибов в страны ОДКБ нет, заявил генсек организации

Генсек ОДКБ Станислав Зась: угрозы экспансии талибов в страны-члены организации нет

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов (движение "Талибан"*) на страны-члены ОДКБ сейчас нет, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Долговременным очагом нестабильности сейчас является Афганистан. Да, мы видим, что сейчас прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов не видится на территорию сопредельных государств, в том числе и нашего члена, Таджикистана", - заявил Зась, выступая на круглом столе в клубе "Валдай".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 16:43Захват власти в Афганистане талибами
В МИД оценили идею создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана
В то же время он отметил, что остаются другие угрозы, исходящие из этой страны - террористические угрозы и наркотрафика.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)ТалибанООНОДКБ
 
 
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