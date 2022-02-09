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ОБСЕ смотрит на провокации Киева через розовые очки, заявили в Луганске
ОБСЕ смотрит на провокации Киева через розовые очки, заявили в Луганске - РИА Новости, 09.02.2022
ОБСЕ смотрит на провокации Киева через розовые очки, заявили в Луганске
Пока наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ смотрят на нарушение минских договоренностей "через розовые очки", провокации Киева в Донбассе... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:37
2022-02-09T13:37
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
обсе
ситуация в днр и лнр
украина
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Пока наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ смотрят на нарушение минских договоренностей "через розовые очки", провокации Киева в Донбассе набирают обороты, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, комментируя предотвращенный Народной милицией ЛНР во вторник артудар ВС Украины.Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника-корректировщика и предотвращении артудара украинских силовиков по территории республики. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Военные ЛНР предотвратили массированный обстрел республики. Вчера был сбит вражеский беспилотник, который ВСУ запустили для разведки территории и корректировки огня. Пока ОБСЕ продолжает смотреть на все через "розовые очки" – провокации Киева набирают обороты", - написал глава ЛНР в Twitter.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220207/minsk-1771329679.html
https://ria.ru/20220127/donbass-1769780454.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр, украина
13:37 09.02.2022
 
ОБСЕ смотрит на провокации Киева через розовые очки, заявили в Луганске

Глава ЛНР Пасечник: ОБСЕ смотрит через розовые очки на растущие провокации Киева

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСанитарная обработка автомобилей ОБСЕ, въезжающих на территорию ЛНР
Санитарная обработка автомобилей ОБСЕ, въезжающих на территорию ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Санитарная обработка автомобилей ОБСЕ, въезжающих на территорию ЛНР
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Пока наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ смотрят на нарушение минских договоренностей "через розовые очки", провокации Киева в Донбассе набирают обороты, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, комментируя предотвращенный Народной милицией ЛНР во вторник артудар ВС Украины.
Во вторник Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника-корректировщика и предотвращении артудара украинских силовиков по территории республики. Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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Хронический саботаж. Киеву напомнили о долгах
"Военные ЛНР предотвратили массированный обстрел республики. Вчера был сбит вражеский беспилотник, который ВСУ запустили для разведки территории и корректировки огня. Пока ОБСЕ продолжает смотреть на все через "розовые очки" – провокации Киева набирают обороты", - написал глава ЛНР в Twitter.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Патруль ОБСЕ у КПП Золотое в Донбассе
27 января, 13:36
ОБСЕ зафиксировала людей в украинской форме в зоне отвода сил в Донбассе
 
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