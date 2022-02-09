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Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности, заявил Макрон
Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности, заявил Макрон - РИА Новости, 10.02.2022
Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности, заявил Макрон
Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-09T23:53
2022-02-10T00:09
эммануэль макрон
россия
европа
в мире
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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В понедельник Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой встреч была ситуация на Украине."Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России. Так как ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности", - написал Макрон в своём аккаунте в Instagram по итогам визитов в РФ и на Украину.Он добавил, что верит в Европу и ее единство.
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эммануэль макрон, россия, европа, в мире
23:53 09.02.2022 (обновлено: 00:09 10.02.2022)
 
Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности, заявил Макрон

Президент Франции Макрон: ни Россия, ни Европа не заинтересованы в нестабильности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В понедельник Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой встреч была ситуация на Украине.
"Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России. Так как ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности", - написал Макрон в своём аккаунте в Instagram по итогам визитов в РФ и на Украину.
Он добавил, что верит в Европу и ее единство.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 20:27
Посол России назвал разговоры о планах эскалации вокруг Украины ложью
 
Эммануэль МакронРоссияЕвропаВ мире
 
 
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