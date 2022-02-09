https://ria.ru/20220209/nestabilnost-1771974762.html

Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности, заявил Макрон

Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности, заявил Макрон - РИА Новости, 10.02.2022

Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности, заявил Макрон

Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-09T23:53

2022-02-09T23:53

2022-02-10T00:09

эммануэль макрон

россия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629646_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_297f38b1f95413fad77e68cd0f105716.jpg

ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В понедельник Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой встреч была ситуация на Украине."Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России. Так как ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности", - написал Макрон в своём аккаунте в Instagram по итогам визитов в РФ и на Украину.Он добавил, что верит в Европу и ее единство.

https://ria.ru/20220209/antonov-1771959210.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, россия, европа, в мире