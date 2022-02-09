https://ria.ru/20220209/neft-1771883799.html

Текущие цены на нефть высокие, заявили в "Газпром нефти"

Текущие цены на нефть высокие, заявили в "Газпром нефти" - РИА Новости, 09.02.2022

Текущие цены на нефть высокие, заявили в "Газпром нефти"

Текущие мировые цены на нефть высокие, они обусловлены как рыночными, так и политическими факторами, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:47

2022-02-09T14:47

2022-02-09T14:47

экономика

цены на нефть

газпром нефть

brent

александр дюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть высокие, они обусловлены как рыночными, так и политическими факторами, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Они (цены на нефть - ред.) высокие. Влияют разные факторы: рыночные, политические", - заявил Дюков журналистам, заметив, что спрос на сырье в мире восстанавливается, растет и уже вышел на докризисный уровень.Нефть марки Brent преимущественно росла в течение 2021 года и в начале 2022-го торгуется на уровне порядка 90 долларов за баррель - на максимумах с 2014 года.По словам Дюкова, дорогая нефть не может не радовать производителей, но для стабильных инвестиций в развитие проектов все же важнее устойчивость ее стоимости."Нам нужна долгосрочная стабильность и низкая волатильность. Когда мы понимаем, что цены в какой-то момент становятся слишком высокие, за этим периодом может последовать период резкого снижения цен, а это будет влиять на инвестиционные решения", - добавил глава "Газпром нефти".

https://ria.ru/20220209/neft-1771859922.html

https://ria.ru/20220209/rubl-1771729584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, газпром нефть, brent, александр дюков