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Текущие цены на нефть высокие, заявили в "Газпром нефти"
Текущие цены на нефть высокие, заявили в "Газпром нефти" - РИА Новости, 09.02.2022
Текущие цены на нефть высокие, заявили в "Газпром нефти"
Текущие мировые цены на нефть высокие, они обусловлены как рыночными, так и политическими факторами, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:47
2022-02-09T14:47
экономика
цены на нефть
газпром нефть
brent
александр дюков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть высокие, они обусловлены как рыночными, так и политическими факторами, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Они (цены на нефть - ред.) высокие. Влияют разные факторы: рыночные, политические", - заявил Дюков журналистам, заметив, что спрос на сырье в мире восстанавливается, растет и уже вышел на докризисный уровень.Нефть марки Brent преимущественно росла в течение 2021 года и в начале 2022-го торгуется на уровне порядка 90 долларов за баррель - на максимумах с 2014 года.По словам Дюкова, дорогая нефть не может не радовать производителей, но для стабильных инвестиций в развитие проектов все же важнее устойчивость ее стоимости."Нам нужна долгосрочная стабильность и низкая волатильность. Когда мы понимаем, что цены в какой-то момент становятся слишком высокие, за этим периодом может последовать период резкого снижения цен, а это будет влиять на инвестиционные решения", - добавил глава "Газпром нефти".
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экономика, цены на нефть, газпром нефть, brent, александр дюков
14:47 09.02.2022
 
Текущие цены на нефть высокие, заявили в "Газпром нефти"

Глава "Газпром нефти" Дюков заявил, что текущие мировые цены на нефть высокие

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть высокие, они обусловлены как рыночными, так и политическими факторами, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Они (цены на нефть - ред.) высокие. Влияют разные факторы: рыночные, политические", - заявил Дюков журналистам, заметив, что спрос на сырье в мире восстанавливается, растет и уже вышел на докризисный уровень.
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По словам Дюкова, дорогая нефть не может не радовать производителей, но для стабильных инвестиций в развитие проектов все же важнее устойчивость ее стоимости.
"Нам нужна долгосрочная стабильность и низкая волатильность. Когда мы понимаем, что цены в какой-то момент становятся слишком высокие, за этим периодом может последовать период резкого снижения цен, а это будет влиять на инвестиционные решения", - добавил глава "Газпром нефти".
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ЭкономикаЦены на нефтьГазпром нефтьBrentАлександр Дюков
 
 
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