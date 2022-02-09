Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/neft-1771859922.html
Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти"
Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти" - РИА Новости, 09.02.2022
Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти"
Спрос на нефть в мире восстанавливается, уже можно сказать, что он вышел на докризисный уровень, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:09
2022-02-09T14:44
экономика
цены на нефть
александр дюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748512081_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_06e57b285c7dc348b19ee6a339d9a720.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спрос на нефть в мире восстанавливается, уже можно сказать, что он вышел на докризисный уровень, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Если мы говорим о спросе, то спрос, соответственно, восстанавливается. Сейчас в принципе можно говорить о том, что он вырос и вышел на докризисный уровень", - сказал Дюков журналистам.
https://ria.ru/20211229/neft-1765927058.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748512081_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c499da19744e24138977817a0d46bad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр дюков
13:09 09.02.2022 (обновлено: 14:44 09.02.2022)
 
Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти"

Глава "Газпром нефти" Дюков: спрос на нефть вышел на докризисный уровень

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
Председатель правления, генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спрос на нефть в мире восстанавливается, уже можно сказать, что он вышел на докризисный уровень, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Если мы говорим о спросе, то спрос, соответственно, восстанавливается. Сейчас в принципе можно говорить о том, что он вырос и вышел на докризисный уровень", - сказал Дюков журналистам.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 03:27Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак спрогнозировал темпы роста цен и спроса на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр Дюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала