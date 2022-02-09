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Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти"
Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти" - РИА Новости, 09.02.2022
Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти"
Спрос на нефть в мире восстанавливается, уже можно сказать, что он вышел на докризисный уровень, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:09
2022-02-09T13:09
2022-02-09T14:44
экономика
цены на нефть
александр дюков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спрос на нефть в мире восстанавливается, уже можно сказать, что он вышел на докризисный уровень, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Если мы говорим о спросе, то спрос, соответственно, восстанавливается. Сейчас в принципе можно говорить о том, что он вырос и вышел на докризисный уровень", - сказал Дюков журналистам.
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экономика, цены на нефть, александр дюков
13:09 09.02.2022 (обновлено: 14:44 09.02.2022)
Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти"
Глава "Газпром нефти" Дюков: спрос на нефть вышел на докризисный уровень