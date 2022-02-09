https://ria.ru/20220209/neft-1771859922.html

Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти"

Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти" - РИА Новости, 09.02.2022

Мировой спрос на нефть восстанавливается, заявили в "Газпром нефти"

Спрос на нефть в мире восстанавливается, уже можно сказать, что он вышел на докризисный уровень, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:09

2022-02-09T13:09

2022-02-09T14:44

экономика

цены на нефть

александр дюков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спрос на нефть в мире восстанавливается, уже можно сказать, что он вышел на докризисный уровень, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков."Если мы говорим о спросе, то спрос, соответственно, восстанавливается. Сейчас в принципе можно говорить о том, что он вырос и вышел на докризисный уровень", - сказал Дюков журналистам.

https://ria.ru/20211229/neft-1765927058.html

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экономика, цены на нефть, александр дюков