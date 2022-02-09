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В МИД призвали НАТО не забывать об основополагающем акте альянса

В МИД призвали НАТО не забывать об основополагающем акте альянса - РИА Новости, 09.02.2022

В МИД призвали НАТО не забывать об основополагающем акте альянса

Наращивая силы в восточной Европе, НАТО не следует забывать о положениях основополагающего акта, из которого альянс пока еще не выходил, заявила официальный... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:50

2022-02-09T17:50

2022-02-09T18:11

в мире

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Наращивая силы в восточной Европе, НАТО не следует забывать о положениях основополагающего акта, из которого альянс пока еще не выходил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Москва допускает, что возможно этот акт "постигнет судьба и других договоренностей, которые они перестали рассматривать как обязательные для себя".

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в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова