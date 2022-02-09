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В МИД призвали НАТО не забывать об основополагающем акте альянса
В МИД призвали НАТО не забывать об основополагающем акте альянса - РИА Новости, 09.02.2022
В МИД призвали НАТО не забывать об основополагающем акте альянса
Наращивая силы в восточной Европе, НАТО не следует забывать о положениях основополагающего акта, из которого альянс пока еще не выходил, заявила официальный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:50
2022-02-09T17:50
2022-02-09T18:11
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Наращивая силы в восточной Европе, НАТО не следует забывать о положениях основополагающего акта, из которого альянс пока еще не выходил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Москва допускает, что возможно этот акт "постигнет судьба и других договоренностей, которые они перестали рассматривать как обязательные для себя".
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в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:50 09.02.2022 (обновлено: 18:11 09.02.2022)
В МИД призвали НАТО не забывать об основополагающем акте альянса
МИД: НАТО не должна забывать об основополагающем акте, из которого она не выходила