https://ria.ru/20220209/nato-1771888953.html

Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ

Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2022

Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ

Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:05

2022-02-09T15:05

2022-02-09T15:07

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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии, сообщил в среду братиславский телеканал ТА3."Ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года. Учения Trojan Footprint, которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии", - говорится в сообщении.Правительство Словакии в среду одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Ранее телеканал ТА3 сообщил, что кабмин Словакии одобрил участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.

https://ria.ru/20220209/makron-1771883418.html

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в мире, венгрия, словакия, чехия, нато