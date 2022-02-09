https://ria.ru/20220209/nato-1771888953.html
Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ
Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2022
Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ
Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:05
2022-02-09T15:05
2022-02-09T15:07
в мире
венгрия
словакия
чехия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg
ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии, сообщил в среду братиславский телеканал ТА3."Ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года. Учения Trojan Footprint, которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии", - говорится в сообщении.Правительство Словакии в среду одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Ранее телеканал ТА3 сообщил, что кабмин Словакии одобрил участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.
https://ria.ru/20220209/makron-1771883418.html
венгрия
словакия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_169902d1c0c25cdbc28b4f10db44dae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, словакия, чехия, нато
15:05 09.02.2022 (обновлено: 15:07 09.02.2022)
Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ
ТА3: совместные военные учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии