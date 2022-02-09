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Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ
Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2022
Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ
Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:05
2022-02-09T15:07
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словакия
чехия
нато
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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии, сообщил в среду братиславский телеканал ТА3."Ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года. Учения Trojan Footprint, которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии", - говорится в сообщении.Правительство Словакии в среду одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Ранее телеканал ТА3 сообщил, что кабмин Словакии одобрил участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.
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в мире, венгрия, словакия, чехия, нато
15:05 09.02.2022 (обновлено: 15:07 09.02.2022)
 
Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ

ТА3: совместные военные учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО)
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО)
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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии, сообщил в среду братиславский телеканал ТА3.
"Ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года. Учения Trojan Footprint, которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии", - говорится в сообщении.
Правительство Словакии в среду одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Ранее телеканал ТА3 сообщил, что кабмин Словакии одобрил участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.
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