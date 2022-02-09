https://ria.ru/20220209/nato-1771850065.html
Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам о НАТО, заявил Рябков
Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам о НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2022
Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам о НАТО, заявил Рябков
Россия хочет понять, готовы ли США к серьёзному разговору о российских требованиях по гарантиям безопасности, в частности, о нерасширении НАТО, от этого будет... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:24
2022-02-09T12:24
2022-02-09T13:25
в мире
нато
сергей рябков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия хочет понять, готовы ли США к серьёзному разговору о российских требованиях по гарантиям безопасности, в частности, о нерасширении НАТО, от этого будет зависеть все остальное, в том числе идея об инспекциях объектов в Польше и Румынии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для нас главное понять, готовы ли на той стороне к продолжению серьёзного разговора по нерасширению НАТО и возврату его конфигурации к положению по состоянию на 1997 год, на момент подписания основополагающего акта", - сказал Рябков.Он отметил, что "вот от этого зависит все остальное". "Если получится, что этот разговор реально пойдёт, а не замкнётся вновь на бессмысленные нравоучения и попытки нам "втолковать" полностью дискредитировавшую себя западную логику подхода к вопросам безопасности, опорочить, оспорить единственно возможную нашу интерпретацию принципа неделимой безопасности, если, я подчёркиваю, хоть продвинуться в каком-то масштабе к более предметному, глубокому и ориентированному на результат обсуждению и в перспективе решению этих главных задач, тогда ситуация с американским предложением по этим инспекциям будет иначе", - заявил дипломат.
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в мире, нато, сергей рябков
12:24 09.02.2022 (обновлено: 13:25 09.02.2022)
Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам о НАТО, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия хочет понять, готовы ли США к разговору о нерасширении НАТО
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия хочет понять, готовы ли США к серьёзному разговору о российских требованиях по гарантиям безопасности, в частности, о нерасширении НАТО, от этого будет зависеть все остальное, в том числе идея об инспекциях объектов в Польше и Румынии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для нас главное понять, готовы ли на той стороне к продолжению серьёзного разговора по нерасширению НАТО
и возврату его конфигурации к положению по состоянию на 1997 год, на момент подписания основополагающего акта", - сказал Рябков.
Он отметил, что "вот от этого зависит все остальное". "Если получится, что этот разговор реально пойдёт, а не замкнётся вновь на бессмысленные нравоучения и попытки нам "втолковать" полностью дискредитировавшую себя западную логику подхода к вопросам безопасности, опорочить, оспорить единственно возможную нашу интерпретацию принципа неделимой безопасности, если, я подчёркиваю, хоть продвинуться в каком-то масштабе к более предметному, глубокому и ориентированному на результат обсуждению и в перспективе решению этих главных задач, тогда ситуация с американским предложением по этим инспекциям будет иначе", - заявил дипломат.