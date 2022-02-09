https://ria.ru/20220209/nasmork-1771791218.html

Можно ли определить заражение "омикроном" по насморку

Врач рассказал, можно ли определить заражение "омикроном" по насморку - РИА Новости, 09.02.2022

Можно ли определить заражение "омикроном" по насморку

Насморк может быть как признаком заражения "омикроном", так и проявлением обычной простуды. Можно ли по его особенностям отличить COVID-19 от ОРВИ, рассказал в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T02:08

2022-02-09T02:08

2022-02-09T02:08

распространение коронавируса

иван лесков (врач)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Насморк может быть как признаком заражения "омикроном", так и проявлением обычной простуды. Можно ли по его особенностям отличить COVID-19 от ОРВИ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.По наблюдениям врачей, самый распространенный симптом заражения вариантом коронавируса "омикрон" – это насморк. Но заложенность носа, как и выделения из него, могут быть вызваны не только этим штаммом, но и совершенно другими вирусами, с которыми люди постоянно сталкиваются в сезоны распространения ОРВИ, отметил врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.При этом явных отличий между насморком, вызванным омикрон-штаммом, и тем, который стал последствием простуды, пока не обнаружено, добавил он.В этом плане "омикрон" сильнее отличается от предыдущих вариантов коронавируса, чем от сезонных ОРВИ, считает он. Новый штамм SARS-CoV-2 не оказывает "жесткого" воздействия на клетки обонятельного эпителия, пояснил отоларинголог.""Омикрон" очень сильно отличается от той же "дельты", и если мы с вами могли опознать "дельту" или "уханьский" штамм по исчезновению обоняния, то здесь этого не происходит, потому что "омикрон" более лояльный к нам вирус и не оказывает такого жесткого влияния на обонятельный эпителий, точнее, на поддерживающие клетки", – сказал Лесков.Однако человек, заразившийся омикрон-штаммом, опаснее для окружающих, чем тот, кто всего лишь простудился. Причем в первые два-три дня болезни выделяется наибольшее количество коронавируса, продолжил врач. Поэтому в условиях всплеска COVID-19 при появлении насморка лучше перестраховаться и обратиться к специалисту. По крайней мере, нужно хотя бы пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, посоветовал врач."Первые два-три дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестает быть заразным примерно через пять-десять дней, здесь, к несчастью, нет четкого представления", – объяснил Иван Лесков в интервью радио Sputnik.Иммунитет к коронавирусной инфекции формируется как при заболевании, так и в результате вакцинации. Прививка – наиболее эффективный и безопасный способ защиты от COVID-19, считают медики.

https://ria.ru/20220208/sposob-1771777213.html

https://ria.ru/20220208/omikron-1771671417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван лесков (врач), коронавирус covid-19