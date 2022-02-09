https://ria.ru/20220209/nasmork-1771791218.html
Можно ли определить заражение "омикроном" по насморку
Врач рассказал, можно ли определить заражение "омикроном" по насморку - РИА Новости, 09.02.2022
Можно ли определить заражение "омикроном" по насморку
Насморк может быть как признаком заражения "омикроном", так и проявлением обычной простуды. Можно ли по его особенностям отличить COVID-19 от ОРВИ, рассказал в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T02:08
2022-02-09T02:08
2022-02-09T02:08
распространение коронавируса
иван лесков (врач)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764912866_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_72bccd47d2214e53244169b27e52a530.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Насморк может быть как признаком заражения "омикроном", так и проявлением обычной простуды. Можно ли по его особенностям отличить COVID-19 от ОРВИ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.По наблюдениям врачей, самый распространенный симптом заражения вариантом коронавируса "омикрон" – это насморк. Но заложенность носа, как и выделения из него, могут быть вызваны не только этим штаммом, но и совершенно другими вирусами, с которыми люди постоянно сталкиваются в сезоны распространения ОРВИ, отметил врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.При этом явных отличий между насморком, вызванным омикрон-штаммом, и тем, который стал последствием простуды, пока не обнаружено, добавил он.В этом плане "омикрон" сильнее отличается от предыдущих вариантов коронавируса, чем от сезонных ОРВИ, считает он. Новый штамм SARS-CoV-2 не оказывает "жесткого" воздействия на клетки обонятельного эпителия, пояснил отоларинголог.""Омикрон" очень сильно отличается от той же "дельты", и если мы с вами могли опознать "дельту" или "уханьский" штамм по исчезновению обоняния, то здесь этого не происходит, потому что "омикрон" более лояльный к нам вирус и не оказывает такого жесткого влияния на обонятельный эпителий, точнее, на поддерживающие клетки", – сказал Лесков.Однако человек, заразившийся омикрон-штаммом, опаснее для окружающих, чем тот, кто всего лишь простудился. Причем в первые два-три дня болезни выделяется наибольшее количество коронавируса, продолжил врач. Поэтому в условиях всплеска COVID-19 при появлении насморка лучше перестраховаться и обратиться к специалисту. По крайней мере, нужно хотя бы пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, посоветовал врач."Первые два-три дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестает быть заразным примерно через пять-десять дней, здесь, к несчастью, нет четкого представления", – объяснил Иван Лесков в интервью радио Sputnik.Иммунитет к коронавирусной инфекции формируется как при заболевании, так и в результате вакцинации. Прививка – наиболее эффективный и безопасный способ защиты от COVID-19, считают медики.
https://ria.ru/20220208/sposob-1771777213.html
https://ria.ru/20220208/omikron-1771671417.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764912866_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8956f84142597dc359039d0e30e795cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван лесков (врач), коронавирус covid-19
Врач рассказал, можно ли определить заражение "омикроном" по насморку
Врач Лесков заявил, что насморк при "омикроне" не отличается по симптомам от ОРВИ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Насморк может быть как признаком заражения "омикроном", так и проявлением обычной простуды. Можно ли по его особенностям отличить COVID-19 от ОРВИ, рассказал
в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.
По наблюдениям врачей, самый распространенный симптом заражения вариантом коронавируса "омикрон" – это насморк. Но заложенность носа, как и выделения из него, могут быть вызваны не только этим штаммом, но и совершенно другими вирусами, с которыми люди постоянно сталкиваются в сезоны распространения ОРВИ, отметил врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков
.
При этом явных отличий между насморком, вызванным омикрон-штаммом, и тем, который стал последствием простуды, пока не обнаружено, добавил он.
"Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем. Это заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа. Начинаются как водянистые, потом идут слизистые, а потом даже могут перейти в гнойные", – уточнил Лесков.
В этом плане "омикрон" сильнее отличается от предыдущих вариантов коронавируса, чем от сезонных ОРВИ, считает он. Новый штамм SARS-CoV-2 не оказывает "жесткого" воздействия на клетки обонятельного эпителия, пояснил отоларинголог.
""Омикрон" очень сильно отличается от той же "дельты", и если мы с вами могли опознать "дельту" или "уханьский" штамм по исчезновению обоняния, то здесь этого не происходит, потому что "омикрон" более лояльный к нам вирус и не оказывает такого жесткого влияния на обонятельный эпителий, точнее, на поддерживающие клетки", – сказал Лесков.
Однако человек, заразившийся омикрон-штаммом, опаснее для окружающих, чем тот, кто всего лишь простудился. Причем в первые два-три дня болезни выделяется наибольшее количество коронавируса, продолжил врач. Поэтому в условиях всплеска COVID-19 при появлении насморка лучше перестраховаться и обратиться к специалисту. По крайней мере, нужно хотя бы пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, посоветовал врач.
"Первые два-три дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестает быть заразным примерно через пять-десять дней, здесь, к несчастью, нет четкого представления", – объяснил Иван Лесков в интервью радио Sputnik.
Иммунитет к коронавирусной инфекции формируется как при заболевании, так и в результате вакцинации. Прививка – наиболее эффективный и безопасный способ защиты от COVID-19, считают медики.