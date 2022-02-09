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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/nasmork-1771791218.html
Можно ли определить заражение "омикроном" по насморку
Врач рассказал, можно ли определить заражение "омикроном" по насморку - РИА Новости, 09.02.2022
Можно ли определить заражение "омикроном" по насморку
Насморк может быть как признаком заражения "омикроном", так и проявлением обычной простуды. Можно ли по его особенностям отличить COVID-19 от ОРВИ, рассказал в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T02:08
2022-02-09T02:08
распространение коронавируса
иван лесков (врач)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Насморк может быть как признаком заражения "омикроном", так и проявлением обычной простуды. Можно ли по его особенностям отличить COVID-19 от ОРВИ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.По наблюдениям врачей, самый распространенный симптом заражения вариантом коронавируса "омикрон" – это насморк. Но заложенность носа, как и выделения из него, могут быть вызваны не только этим штаммом, но и совершенно другими вирусами, с которыми люди постоянно сталкиваются в сезоны распространения ОРВИ, отметил врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.При этом явных отличий между насморком, вызванным омикрон-штаммом, и тем, который стал последствием простуды, пока не обнаружено, добавил он.В этом плане "омикрон" сильнее отличается от предыдущих вариантов коронавируса, чем от сезонных ОРВИ, считает он. Новый штамм SARS-CoV-2 не оказывает "жесткого" воздействия на клетки обонятельного эпителия, пояснил отоларинголог.""Омикрон" очень сильно отличается от той же "дельты", и если мы с вами могли опознать "дельту" или "уханьский" штамм по исчезновению обоняния, то здесь этого не происходит, потому что "омикрон" более лояльный к нам вирус и не оказывает такого жесткого влияния на обонятельный эпителий, точнее, на поддерживающие клетки", – сказал Лесков.Однако человек, заразившийся омикрон-штаммом, опаснее для окружающих, чем тот, кто всего лишь простудился. Причем в первые два-три дня болезни выделяется наибольшее количество коронавируса, продолжил врач. Поэтому в условиях всплеска COVID-19 при появлении насморка лучше перестраховаться и обратиться к специалисту. По крайней мере, нужно хотя бы пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, посоветовал врач."Первые два-три дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестает быть заразным примерно через пять-десять дней, здесь, к несчастью, нет четкого представления", – объяснил Иван Лесков в интервью радио Sputnik.Иммунитет к коронавирусной инфекции формируется как при заболевании, так и в результате вакцинации. Прививка – наиболее эффективный и безопасный способ защиты от COVID-19, считают медики.
https://ria.ru/20220208/sposob-1771777213.html
https://ria.ru/20220208/omikron-1771671417.html
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иван лесков (врач), коронавирус covid-19
02:08 09.02.2022
 
Врач рассказал, можно ли определить заражение "омикроном" по насморку

Врач Лесков заявил, что насморк при "омикроне" не отличается по симптомам от ОРВИ

CC BY 2.0 / NIAID / TissueМужчина с носовым платком
Мужчина с носовым платком - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
CC BY 2.0 / NIAID / Tissue
Мужчина с носовым платком
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Насморк может быть как признаком заражения "омикроном", так и проявлением обычной простуды. Можно ли по его особенностям отличить COVID-19 от ОРВИ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.
По наблюдениям врачей, самый распространенный симптом заражения вариантом коронавируса "омикрон" – это насморк. Но заложенность носа, как и выделения из него, могут быть вызваны не только этим штаммом, но и совершенно другими вирусами, с которыми люди постоянно сталкиваются в сезоны распространения ОРВИ, отметил врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.
При этом явных отличий между насморком, вызванным омикрон-штаммом, и тем, который стал последствием простуды, пока не обнаружено, добавил он.
"Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем. Это заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа. Начинаются как водянистые, потом идут слизистые, а потом даже могут перейти в гнойные", – уточнил Лесков.
В этом плане "омикрон" сильнее отличается от предыдущих вариантов коронавируса, чем от сезонных ОРВИ, считает он. Новый штамм SARS-CoV-2 не оказывает "жесткого" воздействия на клетки обонятельного эпителия, пояснил отоларинголог.
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""Омикрон" очень сильно отличается от той же "дельты", и если мы с вами могли опознать "дельту" или "уханьский" штамм по исчезновению обоняния, то здесь этого не происходит, потому что "омикрон" более лояльный к нам вирус и не оказывает такого жесткого влияния на обонятельный эпителий, точнее, на поддерживающие клетки", – сказал Лесков.
Однако человек, заразившийся омикрон-штаммом, опаснее для окружающих, чем тот, кто всего лишь простудился. Причем в первые два-три дня болезни выделяется наибольшее количество коронавируса, продолжил врач. Поэтому в условиях всплеска COVID-19 при появлении насморка лучше перестраховаться и обратиться к специалисту. По крайней мере, нужно хотя бы пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, посоветовал врач.
"Первые два-три дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестает быть заразным примерно через пять-десять дней, здесь, к несчастью, нет четкого представления", – объяснил Иван Лесков в интервью радио Sputnik.
Иммунитет к коронавирусной инфекции формируется как при заболевании, так и в результате вакцинации. Прививка – наиболее эффективный и безопасный способ защиты от COVID-19, считают медики.
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