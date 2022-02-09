https://ria.ru/20220209/narkotiki-1771868215.html

Жительница Барнаула, подсадившая на наркотики дочь-школьницу, получила срок

Жительница Барнаула, подсадившая на наркотики дочь-школьницу, получила срок - РИА Новости, 09.02.2022

Жительница Барнаула, подсадившая на наркотики дочь-школьницу, получила срок

Жительницу Барнаула, подсадившую на наркотики 10-летнюю дочь, приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:43

2022-02-09T13:43

2022-02-09T13:43

происшествия

здоровье - общество

россия

барнаул

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 9 фев - РИА Новости. Жительницу Барнаула, подсадившую на наркотики 10-летнюю дочь, приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю."Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице города Барнаула... которые суд принял во внимание, назначив ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что женщина, страдающая наркотической зависимостью, путем уговоров и убеждений склонила свою 10-летнюю дочь к употреблению наркотиков, которые приобретала через интернет."С июня по август 2021 года она неоднократно употребляла с несовершеннолетней наркотическое вещество... При этом мать рассказывала дочери, что от данного наркотического вещества не бывает привыканий. После очередного приема наркотиков несовершеннолетняя, у которой начались галлюцинации, была госпитализирована в медицинское учреждение", - уточняют в ведомстве. В ходе предварительного следствия женщина утверждала, что страдает зависимостью и не помнит, что употребляла наркотические вещества со своей дочерью.Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. "в" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении несовершеннолетнего), ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 228 УК РФ (действия, непосредственно направленные на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html

https://ria.ru/20210806/arest-1744716596.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, барнаул, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)