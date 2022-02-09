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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220209/muzey-1771831240.html
Путин поздравил Исторический музей со 150-летием
Путин поздравил Исторический музей со 150-летием - РИА Новости, 09.02.2022
Путин поздравил Исторический музей со 150-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственного исторического музея со 150-летием его основания, отметив огромную роль музея в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:22
2022-02-09T11:27
культура
исторический музей
общество
владимир путин
новости культуры
культура
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственного исторического музея со 150-летием его основания, отметив огромную роль музея в изучении истории России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 150-летием основания Государственного исторического музея... За минувшие полтора века Исторический музей сыграл огромную роль в изучении истории нашей Родины, в укреплении национального самосознания, воспитании в людях уважения к своему прошлому", - говорится в телеграмме.Отмечается, что созданный трудом и талантом выдающихся учёных, просветителей, общественных деятелей, музей стал главным хранителем самых "ярких, памятных страниц тысячелетней истории России", гордостью всего народа. Многие соотечественники жертвовали средства на строительство музея и бескорыстно передавали в пополняющееся собрание редкие предметы.Также глава государства добавил, что нынешний коллектив достойно продолжает традиции основателей музея, завещавших "собирать воедино со всех концов земли русской заветные святыни народа". Глубокого уважения заслуживает содержательная научная, образовательная, методическая деятельность, организация тематических выставок в российских регионах и зарубежных странах, активное внедрение современных интерактивных и мультимедийных технологий, весомый вклад в развитие международного гуманитарного взаимодействия."Хочу искренне поблагодарить вас за большой, неустанный труд, направленный на сбережение нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия, за ваше добросовестное, подлинно подвижническое служение делу", - заключил президент.
https://ria.ru/20220125/museum-1769490486.html
https://ria.ru/20220209/muzey-1771719731.html
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исторический музей, общество, владимир путин, новости культуры, культура
11:22 09.02.2022 (обновлено: 11:27 09.02.2022)
 
Путин поздравил Исторический музей со 150-летием

Президент Путин поздравил Исторический музей со 150-летием его основания

© РИА Новости / Григорий СысоевЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здание Государственного исторического музея в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственного исторического музея со 150-летием его основания, отметив огромную роль музея в изучении истории России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 150-летием основания Государственного исторического музея... За минувшие полтора века Исторический музей сыграл огромную роль в изучении истории нашей Родины, в укреплении национального самосознания, воспитании в людях уважения к своему прошлому", - говорится в телеграмме.
Новогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 18:38Культура
Исторический музей подготовил специальную программу к своему 150-летию
Отмечается, что созданный трудом и талантом выдающихся учёных, просветителей, общественных деятелей, музей стал главным хранителем самых "ярких, памятных страниц тысячелетней истории России", гордостью всего народа. Многие соотечественники жертвовали средства на строительство музея и бескорыстно передавали в пополняющееся собрание редкие предметы.
Также глава государства добавил, что нынешний коллектив достойно продолжает традиции основателей музея, завещавших "собирать воедино со всех концов земли русской заветные святыни народа". Глубокого уважения заслуживает содержательная научная, образовательная, методическая деятельность, организация тематических выставок в российских регионах и зарубежных странах, активное внедрение современных интерактивных и мультимедийных технологий, весомый вклад в развитие международного гуманитарного взаимодействия.
"Хочу искренне поблагодарить вас за большой, неустанный труд, направленный на сбережение нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия, за ваше добросовестное, подлинно подвижническое служение делу", - заключил президент.
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 08:00Культура
Алексей Левыкин рассказал, как Исторический музей отпразднует юбилейный год
 
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