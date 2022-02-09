https://ria.ru/20220209/musulmane-1771912689.html

Муфтий назвал число мусульман в Подмосковье

Муфтий назвал число мусульман в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2022

Муфтий назвал число мусульман в Подмосковье

На территории Московской области постоянно проживают не менее 1 миллиона представителей народов, традиционно исповедующих ислам, еще более миллиона – это... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:36

2022-02-09T16:36

2022-02-09T16:36

религия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

московская область (подмосковье)

москва

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. На территории Московской области постоянно проживают не менее 1 миллиона представителей народов, традиционно исповедующих ислам, еще более миллиона – это временно проживающие мигранты, заявил РИА Новости замглавы Духовного управления мусульман России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.По данным Росстата, на 1 января 2021 года в Московской области постоянно проживало порядка 7,7 миллиона человек. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, по предварительным итогам переписи населения, на территории Подмосковья проживает порядка 11 миллионов человек. По его словам, во время переписи 10,8 миллиона человек ответили, что проживают на территории региона более 12 месяцев."Мы видим, что количество мусульман в Московской области из года в год растет (данные не включают территорию Новой Москвы – ред.). Под мусульманами имею в виду представителей национальностей, традиционно исповедующих ислам, а не только тех, кто регулярно посещает мечеть. И мы призывали во время переписи 2021 года указывать национальность. Скоро мы узнаем точные цифры", - сказал Аббясов.Он отметил, что в целом население Подмосковья за последние 10 лет существенно выросло. "Если после переписи 2010 года говорили о 7,5 миллионах человек, то по предварительным данным переписи 2021 года – уже около 11 миллионов. Больше стало и мусульман. Ранее их было примерно 10% от всех жителей Подмосковья – 750 тысяч. И этот процент вряд ли стал меньше. Если ориентироваться на него, то сейчас в Московской области постоянно проживает не менее миллиона мусульман, и, по нашим наблюдениям, еще более миллиона - временно живущих мигрантов", - рассказал муфтий.Он уточнил, что среди приезжих есть и мигранты из регионов РФ, и "довольно большой процент – внешняя миграция из-за рубежа"."Мы видим, что мигрантов за время пандемии меньше не стало. Многие мигранты работают в Москве, а снимают жилье в Подмосковье, потому что это дешевле. А многие и "оседают", обзаводятся семьями – это видно по количеству детей из таких семей в подмосковных школах", - сказал муфтий.Сегодня, по его словам, Духовное управление мусульман Московской области объединяет 60 местных религиозных организаций. "Мы создаем необходимую инфраструктуру, взаимодействуем с органами власти и ведем активную социальную работу, в том числе занимаемся благотворительностью", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211119/musulmane-1759757148.html

https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html

https://ria.ru/20211115/mecheti-1759149362.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев