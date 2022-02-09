Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220209/musulmane-1771912689.html
Муфтий назвал число мусульман в Подмосковье
Муфтий назвал число мусульман в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2022
Муфтий назвал число мусульман в Подмосковье
На территории Московской области постоянно проживают не менее 1 миллиона представителей народов, традиционно исповедующих ислам, еще более миллиона – это... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:36
2022-02-09T16:36
религия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727915039_391:123:3028:1606_1920x0_80_0_0_e5d5c4e0ddd6b970804f8592e671751b.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. На территории Московской области постоянно проживают не менее 1 миллиона представителей народов, традиционно исповедующих ислам, еще более миллиона – это временно проживающие мигранты, заявил РИА Новости замглавы Духовного управления мусульман России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.По данным Росстата, на 1 января 2021 года в Московской области постоянно проживало порядка 7,7 миллиона человек. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, по предварительным итогам переписи населения, на территории Подмосковья проживает порядка 11 миллионов человек. По его словам, во время переписи 10,8 миллиона человек ответили, что проживают на территории региона более 12 месяцев."Мы видим, что количество мусульман в Московской области из года в год растет (данные не включают территорию Новой Москвы – ред.). Под мусульманами имею в виду представителей национальностей, традиционно исповедующих ислам, а не только тех, кто регулярно посещает мечеть. И мы призывали во время переписи 2021 года указывать национальность. Скоро мы узнаем точные цифры", - сказал Аббясов.Он отметил, что в целом население Подмосковья за последние 10 лет существенно выросло. "Если после переписи 2010 года говорили о 7,5 миллионах человек, то по предварительным данным переписи 2021 года – уже около 11 миллионов. Больше стало и мусульман. Ранее их было примерно 10% от всех жителей Подмосковья – 750 тысяч. И этот процент вряд ли стал меньше. Если ориентироваться на него, то сейчас в Московской области постоянно проживает не менее миллиона мусульман, и, по нашим наблюдениям, еще более миллиона - временно живущих мигрантов", - рассказал муфтий.Он уточнил, что среди приезжих есть и мигранты из регионов РФ, и "довольно большой процент – внешняя миграция из-за рубежа"."Мы видим, что мигрантов за время пандемии меньше не стало. Многие мигранты работают в Москве, а снимают жилье в Подмосковье, потому что это дешевле. А многие и "оседают", обзаводятся семьями – это видно по количеству детей из таких семей в подмосковных школах", - сказал муфтий.Сегодня, по его словам, Духовное управление мусульман Московской области объединяет 60 местных религиозных организаций. "Мы создаем необходимую инфраструктуру, взаимодействуем с органами власти и ведем активную социальную работу, в том числе занимаемся благотворительностью", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211119/musulmane-1759757148.html
https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html
https://ria.ru/20211115/mecheti-1759149362.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727915039_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_552af97db704c1d8e1bc7e49d7e91bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев
16:36 09.02.2022
 

Муфтий назвал число мусульман в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. На территории Московской области постоянно проживают не менее 1 миллиона представителей народов, традиционно исповедующих ислам, еще более миллиона – это временно проживающие мигранты, заявил РИА Новости замглавы Духовного управления мусульман России, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.
По данным Росстата, на 1 января 2021 года в Московской области постоянно проживало порядка 7,7 миллиона человек. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, по предварительным итогам переписи населения, на территории Подмосковья проживает порядка 11 миллионов человек. По его словам, во время переписи 10,8 миллиона человек ответили, что проживают на территории региона более 12 месяцев.
Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 10:50Религия
Муфтий Москвы рассказал, сколько мусульман проживают в столице
"Мы видим, что количество мусульман в Московской области из года в год растет (данные не включают территорию Новой Москвы – ред.). Под мусульманами имею в виду представителей национальностей, традиционно исповедующих ислам, а не только тех, кто регулярно посещает мечеть. И мы призывали во время переписи 2021 года указывать национальность. Скоро мы узнаем точные цифры", - сказал Аббясов.
Он отметил, что в целом население Подмосковья за последние 10 лет существенно выросло. "Если после переписи 2010 года говорили о 7,5 миллионах человек, то по предварительным данным переписи 2021 года – уже около 11 миллионов. Больше стало и мусульман. Ранее их было примерно 10% от всех жителей Подмосковья – 750 тысяч. И этот процент вряд ли стал меньше. Если ориентироваться на него, то сейчас в Московской области постоянно проживает не менее миллиона мусульман, и, по нашим наблюдениям, еще более миллиона - временно живущих мигрантов", - рассказал муфтий.
Празднование Курбан-Байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля 2021, 13:55Религия
"Нужно больше мечетей": Курбан-байрам в России отметили вопреки запретам
Он уточнил, что среди приезжих есть и мигранты из регионов РФ, и "довольно большой процент – внешняя миграция из-за рубежа".
"Мы видим, что мигрантов за время пандемии меньше не стало. Многие мигранты работают в Москве, а снимают жилье в Подмосковье, потому что это дешевле. А многие и "оседают", обзаводятся семьями – это видно по количеству детей из таких семей в подмосковных школах", - сказал муфтий.
Сегодня, по его словам, Духовное управление мусульман Московской области объединяет 60 местных религиозных организаций. "Мы создаем необходимую инфраструктуру, взаимодействуем с органами власти и ведем активную социальную работу, в том числе занимаемся благотворительностью", - заключил собеседник агентства.
Минарет - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября 2021, 16:33Религия
Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье
 
РелигияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала