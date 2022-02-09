https://ria.ru/20220209/ms-21-1771858440.html

Посол в Алжире предложил стране обратить внимание на самолет МС-21

Посол в Алжире предложил стране обратить внимание на самолет МС-21 - РИА Новости, 09.02.2022

Посол в Алжире предложил стране обратить внимание на самолет МС-21

Москва надеется, что Алжир проявит интерес к российскому пассажирскому самолету МС-21 в рамках обновления авиапарка национального перевозчика Air Algerie,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:06

2022-02-09T13:06

2022-02-09T13:09

мс-21

алжир (республика)

алжир (город)

экономика

иркут (корпорация)

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КАИР, 9 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Москва надеется, что Алжир проявит интерес к российскому пассажирскому самолету МС-21 в рамках обновления авиапарка национального перевозчика Air Algerie, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в АНДР Игорь Беляев.По словам Беляева, до пандемии для алжирской стороны были организованы презентации самолета МС-21, проводились переговоры, но продолжения эта работа пока не получила."Вместе с тем, надеемся, что в рамках планируемой программы обновления авиапарка национального авиаперевозчика - компании Air Algerie, предполагающую замену в ближайшие несколько лет примерно 30 лайнеров типа Boeing-737 различных модификаций и Airbus A330 на новые, алжирская сторона обратит внимание на российское предложение, которое отличается рядом конкурентных преимуществ", - заявил Беляев.Посол сообщил, что в среднесрочной перспективе Алжирским железным дорогам может потребоваться несколько сотен новых вагонов, главным образом грузовых, в связи с началом реализации ряда проектов в горнорудной отрасли. "Рассчитываем, что российские производители проявят заинтересованность к поставкам своей продукции в Алжир и будут принимать участие в алжирских тендерах", - отметил дипломат.МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию ГК "Ростех"). В конце декабря 2021 года лайнер МС-21 получил сертификат типа от Росавиации, и уже в текущем году самолеты начнут поступать в авиакомпании. Авиакомпания "Россия" станет первым эксплуатантом самолетов МС-21.

https://ria.ru/20220105/rostekh-1766616038.html

https://ria.ru/20211217/ms21-1764161603.html

алжир (республика)

алжир (город)

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мс-21, алжир (республика), алжир (город), экономика, иркут (корпорация)