https://ria.ru/20220209/moskva-1771797867.html

Вильфанд пообещал москвичам "весеннюю" погоду

Вильфанд пообещал москвичам "весеннюю" погоду - РИА Новости, 09.02.2022

Вильфанд пообещал москвичам "весеннюю" погоду

В Московском регионе теплая погода на 40-45 дней "обгоняет" показатели февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T06:20

2022-02-09T06:20

2022-02-09T10:38

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россия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Московском регионе теплая погода на 40-45 дней "обгоняет" показатели февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В связи с тем, что циклоны беспрестанно перемещаются на Европейскую Россию (столичный регион, центрально-черноземные и нечерноземные области и Приволжский федеральный округ, север Европейской России), везде температурный фон очень высокий: на семь—десять градусов выше нормы, — рассказал он.В среду ожидается около нуля, а в четверг и пятницу — до плюс трех градусов, на несколько градусов похолодает только к выходным.В начале следующей также будет на шесть—семь градусов теплее нормы. "Температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных (14 февраля отмечается День всех влюбленных. — Прим. ред.)", — добавил Вильфанд.При этом он призвал москвичей проявлять осторожность: ожидается гололедица, возможно падение мокрого снега с крыш.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/fevral-1771664589.html

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