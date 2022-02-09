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Вильфанд пообещал москвичам "весеннюю" погоду
Вильфанд пообещал москвичам "весеннюю" погоду - РИА Новости, 09.02.2022
Вильфанд пообещал москвичам "весеннюю" погоду
В Московском регионе теплая погода на 40-45 дней "обгоняет" показатели февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T06:20
2022-02-09T06:20
2022-02-09T10:38
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Московском регионе теплая погода на 40-45 дней "обгоняет" показатели февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В связи с тем, что циклоны беспрестанно перемещаются на Европейскую Россию (столичный регион, центрально-черноземные и нечерноземные области и Приволжский федеральный округ, север Европейской России), везде температурный фон очень высокий: на семь—десять градусов выше нормы, — рассказал он.В среду ожидается около нуля, а в четверг и пятницу — до плюс трех градусов, на несколько градусов похолодает только к выходным.В начале следующей также будет на шесть—семь градусов теплее нормы. "Температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных (14 февраля отмечается День всех влюбленных. — Прим. ред.)", — добавил Вильфанд.При этом он призвал москвичей проявлять осторожность: ожидается гололедица, возможно падение мокрого снега с крыш.
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общество, россия
06:20 09.02.2022 (обновлено: 10:38 09.02.2022)
Вильфанд пообещал москвичам "весеннюю" погоду
Синоптик Вильфанд: температура в Москве в течение рабочей недели будет выше нормы
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Московском регионе теплая погода на 40-45 дней "обгоняет" показатели февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В связи с тем, что циклоны беспрестанно перемещаются на Европейскую Россию
(столичный регион, центрально-черноземные и нечерноземные области и Приволжский федеральный округ, север Европейской России), везде температурный фон очень высокий: на семь—десять градусов выше нормы, — рассказал он.
В среду ожидается около нуля, а в четверг и пятницу — до плюс трех градусов, на несколько градусов похолодает только к выходным.
В начале следующей также будет на шесть—семь градусов теплее нормы.
"Температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных (14 февраля отмечается День всех влюбленных. — Прим. ред.)", — добавил Вильфанд.
При этом он призвал москвичей проявлять осторожность: ожидается гололедица, возможно падение мокрого снега с крыш.