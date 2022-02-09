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https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771898900.html
Моргенштерн: получается, я пять лет возил наркотики
Моргенштерн отреагировал на новое дело о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 09.02.2022
Моргенштерн: получается, я пять лет возил наркотики
Рэпер Алишер Моргенштерн высказался о новом административном деле о пропаганде наркотиков, которое на него завели в Набережных Челнах. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:43
2022-02-09T18:44
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн высказался о новом административном деле о пропаганде наркотиков, которое на него завели в Набережных Челнах.Эксперты изучили три видеоклипа Моргенштерна и пришли к выводу, что на груди у музыканта есть татуировка с растением, напоминающим коноплю: это, по их мнению, может вызвать "интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению"."В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. &lt;…&gt; Ладно хоть хватило ума пистолет на себя не набить, а то впаяли бы незаконный оборот оружия. &lt;…&gt; Очень подняли настроение", — заявил рэпер на своей странице в инстаграме, отметив, что тату он сделал пять лет назад.Моргенштерна уже привлекали к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на сто тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в некоторых песнях и клипах. Сам исполнитель заявлял, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф обжаловали, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого рэпер уехал из России.
https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771820622.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), александр бастрыкин, москва, следственный комитет россии (ск рф)
15:43 09.02.2022 (обновлено: 18:44 09.02.2022)
 
Моргенштерн отреагировал на новое дело о пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него дело о пропаганде наркотиков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн высказался о новом административном деле о пропаганде наркотиков, которое на него завели в Набережных Челнах.
Эксперты изучили три видеоклипа Моргенштерна и пришли к выводу, что на груди у музыканта есть татуировка с растением, напоминающим коноплю: это, по их мнению, может вызвать "интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению".
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 10:30Шоубиз
На Моргенштерна составили еще один протокол о пропаганде наркотиков
"В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. <…> Ладно хоть хватило ума пистолет на себя не набить, а то впаяли бы незаконный оборот оружия. <…> Очень подняли настроение", — заявил рэпер на своей странице в инстаграме, отметив, что тату он сделал пять лет назад.
Моргенштерна уже привлекали к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на сто тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в некоторых песнях и клипах. Сам исполнитель заявлял, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф обжаловали, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого рэпер уехал из России.
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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Посвященный Бастрыкину клип Моргенштерна "взорвал" YouTube
 
Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)Александр БастрыкинМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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