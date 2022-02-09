https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771898900.html

Моргенштерн: получается, я пять лет возил наркотики

Моргенштерн отреагировал на новое дело о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 09.02.2022

Моргенштерн: получается, я пять лет возил наркотики

Рэпер Алишер Моргенштерн высказался о новом административном деле о пропаганде наркотиков, которое на него завели в Набережных Челнах. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:43

2022-02-09T15:43

2022-02-09T18:44

моргенштерн (алишер моргенштерн)

александр бастрыкин

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн высказался о новом административном деле о пропаганде наркотиков, которое на него завели в Набережных Челнах.Эксперты изучили три видеоклипа Моргенштерна и пришли к выводу, что на груди у музыканта есть татуировка с растением, напоминающим коноплю: это, по их мнению, может вызвать "интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению"."В песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. <…> Ладно хоть хватило ума пистолет на себя не набить, а то впаяли бы незаконный оборот оружия. <…> Очень подняли настроение", — заявил рэпер на своей странице в инстаграме, отметив, что тату он сделал пять лет назад.Моргенштерна уже привлекали к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на сто тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в некоторых песнях и клипах. Сам исполнитель заявлял, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф обжаловали, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого рэпер уехал из России.

https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771820622.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/morgenshtern-1763133094.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), александр бастрыкин, москва, следственный комитет россии (ск рф)