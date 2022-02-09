https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771820622.html

На Моргенштерна составили еще один протокол о пропаганде наркотиков

На Моргенштерна составили еще один протокол о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 09.02.2022

На Моргенштерна составили еще один протокол о пропаганде наркотиков

Полиция в Набережных Челнах составила на рэпера Моргенштерна новый административный протокол о пропаганде наркотиков, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:30

2022-02-09T10:30

2022-02-09T13:57

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

происшествия

сергей жорин

набережные челны

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Полиция в Набережных Челнах составила на рэпера Моргенштерна новый административный протокол о пропаганде наркотиков, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."На Моргенштерна составлен протокол об административном правонарушении по части 1.1 статьи 6.13 КоАП", — сообщил собеседник агентства.По его словам, заявление в ОВД написал некий житель Набережных Челнов, попросив привлечь артиста к ответственности за пропаганду запрещенных веществ.Лингвистические экспертизы песен не подтвердили его доводы, тогда майор полиции назначил ботаническую экспертизу из-за татуировки на теле певца, она и дала нужный результат, отметил Жорин.Было установлено, что один из элементов татуировки выполнен "в виде растения, схожего до степени смешения с растением из семейства Cannabis Sativa L. (конопля посевная)". Дело направлено для рассмотрения в суд.Моргенштерна уже привлекали к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на сто тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".При этом сам исполнитель заявлял, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант: недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф обжаловали, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.

https://ria.ru/20211227/morgenshtern-1765679125.html

https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), происшествия, сергей жорин, набережные челны