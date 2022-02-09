https://ria.ru/20220209/mid-1771820083.html
Никаких признаков вторжения России на Украину нет, заявил МИД
Никаких признаков вторжения России на Украину нет, заявил МИД - РИА Новости, 09.02.2022
Никаких признаков вторжения России на Украину нет, заявил МИД
Никаких признаков вторжения России на Украину не было, но информационный фон нагнетается, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:24
2022-02-09T10:24
2022-02-09T10:35
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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александр панкин
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Никаких признаков вторжения России на Украину не было, но информационный фон нагнетается, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Вот нагнетают на счет того, что Россия вторгнется на Украину, ...хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно", - сказал он, выступая на площадке клуба "Валдай".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, александр панкин, политика
10:24 09.02.2022 (обновлено: 10:35 09.02.2022)
Никаких признаков вторжения России на Украину нет, заявил МИД
Замглавы МИД Панкин: никаких признаков вторжения России на Украину нет