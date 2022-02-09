https://ria.ru/20220209/maska-1771793185.html

Конгрессвумен заявила, что коллега обругал ее после просьбы надеть маску

Конгрессвумен заявила, что коллега обругал ее после просьбы надеть маску - РИА Новости, 09.02.2022

Конгрессвумен заявила, что коллега обругал ее после просьбы надеть маску

Конгрессвумен от Демократической партии Джойс Битти обвинила коллегу-республиканца Хала Роджерса в том, что он ее "ткнул в спину" и грубо обругал в ответ на... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T02:49

2022-02-09T02:49

2022-02-09T02:50

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767569329_250:489:3021:2048_1920x0_80_0_0_65bfe59721ce13a1f48aa62f0f388a0e.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Конгрессвумен от Демократической партии Джойс Битти обвинила коллегу-республиканца Хала Роджерса в том, что он ее "ткнул в спину" и грубо обругал в ответ на просьбу надеть маску.Телекомпания CNN сообщила, что Роджерс уже принес извинения, признав свои слова "недопустимыми".Между зданиями конгресса курсируют подземные электропоезда."Конгрессмен Хал Роджерс, когда вы будет готовы повзрослеть и попросить прощения за свое поведение, вы знаете, где меня найти", - добавила Битти.В случившемся она также усмотрела очередное проявление пренебрежительного отношения членов Республиканской партии к санитарным предписаниям, призванным остановить распространение коронавируса.

https://ria.ru/20220209/domogatelstvo-1771791881.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша