02:49 09.02.2022 (обновлено: 02:50 09.02.2022)
Конгрессвумен заявила, что коллега обругал ее после просьбы надеть маску
Конгрессвумен США Битти заявила, что коллега "ткнул ее в спину" после просьбы надеть маску
Здание Капитолия США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Конгрессвумен от Демократической партии Джойс Битти обвинила коллегу-республиканца Хала Роджерса в том, что он ее "ткнул в спину" и грубо обругал в ответ на просьбу надеть маску.
Телекомпания CNN сообщила, что Роджерс уже принес извинения, признав свои слова "недопустимыми".
"Сегодня, направляясь в палату (представителей) для голосования, я со всем уважением попросила моего коллегу Хала Роджерса надеть маску при посадке на поезд. Он ткнул меня в спину, потребовав, чтобы я не задерживалась с посадкой. Когда я попросила не прикасаться ко мне, он ответил: "Поцелуй мою задницу", - написала Битти в Twitter.
Между зданиями конгресса курсируют подземные электропоезда.
"Конгрессмен Хал Роджерс, когда вы будет готовы повзрослеть и попросить прощения за свое поведение, вы знаете, где меня найти", - добавила Битти.
В случившемся она также усмотрела очередное проявление пренебрежительного отношения членов Республиканской партии к санитарным предписаниям, призванным остановить распространение коронавируса.