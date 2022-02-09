https://ria.ru/20220209/makron-1771849073.html

Во Франции назвали Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза

Во Франции назвали Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза - РИА Новости, 09.02.2022

Во Франции назвали Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Москву как телеграфист НАТО и ЕС, считает кандидат в президенты страны от правой партии "Национальное объединение"... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:19

2022-02-09T12:19

2022-02-09T12:19

в мире

сергей лавров

владимир путин

киев

россия

владимир зеленский

франция

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771547001_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_307c3d441d875db082523a9986849181.jpg

ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Москву как телеграфист НАТО и ЕС, считает кандидат в президенты страны от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.По итогам поездки в Россию Макрон заявил, что добился своей цели, предотвратив эскалацию конфликта на Украине и открыв новые перспективы."Он приехал в Москву не как президент Франции, а как телеграфист НАТО и Евросоюза, из-за чего он был принят холодно, что не могло ни от кого ускользнуть. Я думаю, что на самом деле этот кризис (вокруг Украины - ред.) может усугубиться", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1.При этом она заявила, что не верит в "российское вторжение" на Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220208/makron-1771704872.html

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

киев

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, владимир путин, киев, россия, владимир зеленский, франция, евросоюз, нато, эммануэль макрон, марин ле пен