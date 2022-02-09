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Во Франции назвали Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза
Во Франции назвали Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза - РИА Новости, 09.02.2022
Во Франции назвали Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза
Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Москву как телеграфист НАТО и ЕС, считает кандидат в президенты страны от правой партии "Национальное объединение"... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:19
2022-02-09T12:19
в мире
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ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Москву как телеграфист НАТО и ЕС, считает кандидат в президенты страны от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.По итогам поездки в Россию Макрон заявил, что добился своей цели, предотвратив эскалацию конфликта на Украине и открыв новые перспективы."Он приехал в Москву не как президент Франции, а как телеграфист НАТО и Евросоюза, из-за чего он был принят холодно, что не могло ни от кого ускользнуть. Я думаю, что на самом деле этот кризис (вокруг Украины - ред.) может усугубиться", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1.При этом она заявила, что не верит в "российское вторжение" на Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220208/makron-1771704872.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, киев, россия, владимир зеленский, франция, евросоюз, нато, эммануэль макрон, марин ле пен
12:19 09.02.2022
 
Во Франции назвали Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза

Кандидат в президенты Франции Ле Пен назвала Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Москву как телеграфист НАТО и ЕС, считает кандидат в президенты страны от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 15:48
Стажер пришел к боссу: французы высмеяли Макрона после встречи с Путиным
По итогам поездки в Россию Макрон заявил, что добился своей цели, предотвратив эскалацию конфликта на Украине и открыв новые перспективы.
"Он приехал в Москву не как президент Франции, а как телеграфист НАТО и Евросоюза, из-за чего он был принят холодно, что не могло ни от кого ускользнуть. Я думаю, что на самом деле этот кризис (вокруг Украины - ред.) может усугубиться", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1.
При этом она заявила, что не верит в "российское вторжение" на Украину.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 08:00
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
 
В миреСергей ЛавровВладимир ПутинКиевРоссияВладимир ЗеленскийФранцияЕвросоюзНАТОЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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