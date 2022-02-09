https://ria.ru/20220209/makron-1771790851.html

Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за визита в Москву

Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за визита в Москву - РИА Новости, 09.02.2022

Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за визита в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон идет на риск перед выборами, желая наладить диалог с Москвой на фоне ситуации с Украиной, заявил бывший премьер-министр... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T01:24

2022-02-09T01:24

2022-02-09T05:23

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франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон идет на риск перед выборами, желая наладить диалог с Москвой на фоне ситуации с Украиной, заявил бывший премьер-министр Франции и действующий мэр Гавра Эдуар Филипп.В понедельник президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.Филипп занимал кресло премьера Франции с 2017 по 2020 год.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220208/peregovory-1771784384.html

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в мире, россия, франция, эммануэль макрон