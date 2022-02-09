01:24 09.02.2022 (обновлено: 05:23 09.02.2022)
Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за визита в Москву
Экс-премьер Франции Филипп: Макрон рискует перед выборами, желая наладить диалог с Москвой
Президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон идет на риск перед выборами, желая наладить диалог с Москвой на фоне ситуации с Украиной, заявил бывший премьер-министр Франции и действующий мэр Гавра Эдуар Филипп.
В понедельник президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Макрона критикуют во Франции за то, что он использует этот момент международной напряженности для своей кампании. На самом деле президент в данный момент идет на риск перед выборами, поскольку, чтобы вести переговоры с Россией, всегда лучше быть сильным. А быть кандидатом во время предвыборной кампании - значит, не быть сильным", - заявил Филипп в эфире телеканала France 5.
Филипп занимал кресло премьера Франции с 2017 по 2020 год.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.