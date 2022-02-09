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Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за визита в Москву
Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за визита в Москву - РИА Новости, 09.02.2022
Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за визита в Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон идет на риск перед выборами, желая наладить диалог с Москвой на фоне ситуации с Украиной, заявил бывший премьер-министр... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T01:24
2022-02-09T05:23
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон идет на риск перед выборами, желая наладить диалог с Москвой на фоне ситуации с Украиной, заявил бывший премьер-министр Франции и действующий мэр Гавра Эдуар Филипп.В понедельник президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.Филипп занимал кресло премьера Франции с 2017 по 2020 год.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон
01:24 09.02.2022 (обновлено: 05:23 09.02.2022)
 
Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за визита в Москву

Экс-премьер Франции Филипп: Макрон рискует перед выборами, желая наладить диалог с Москвой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон идет на риск перед выборами, желая наладить диалог с Москвой на фоне ситуации с Украиной, заявил бывший премьер-министр Франции и действующий мэр Гавра Эдуар Филипп.
В понедельник президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Макрона критикуют во Франции за то, что он использует этот момент международной напряженности для своей кампании. На самом деле президент в данный момент идет на риск перед выборами, поскольку, чтобы вести переговоры с Россией, всегда лучше быть сильным. А быть кандидатом во время предвыборной кампании - значит, не быть сильным", - заявил Филипп в эфире телеканала France 5.
Филипп занимал кресло премьера Франции с 2017 по 2020 год.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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