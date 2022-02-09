https://ria.ru/20220209/lichinki-1771823964.html

В квартирах в Подмосковье нашли личинки насекомых

В квартирах в Подмосковье нашли личинки насекомых - РИА Новости, 09.02.2022

В квартирах в Подмосковье нашли личинки насекомых

Прокуратура Московской области начала проверку качества воды в квартирах жилого дома в Павловском посаде, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:49

2022-02-09T10:49

2022-02-09T10:49

происшествия

павловский посад

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку качества воды в квартирах жилого дома в Павловском посаде, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Как заявил агентству источник в правоохранительных органах, это связано с обнаружением в квартирах личинок мотылька."Прокуратура организовала проверку в связи с ненадлежащим качеством воды в одном из многоквартирных домов в Павловском Посаде. Проведение проверки поручено Павлово-Посадской городской прокуратуре", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Уточняется, что в ходе проверки установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, в квартирах жилого дома обнаружены личинки мотылька.По данным источника, сейчас местным жителям рекомендовано промыть внутриквартирные краны. Взяты пробы для лабораторного исследования. Воду людям доставляют из скважины. После окончания процедур будут промыты внутридомовые системы.

https://ria.ru/20210629/voda-1739028602.html

павловский посад

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, павловский посад, московская область (подмосковье)