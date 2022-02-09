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В квартирах в Подмосковье нашли личинки насекомых
В квартирах в Подмосковье нашли личинки насекомых - РИА Новости, 09.02.2022
В квартирах в Подмосковье нашли личинки насекомых
Прокуратура Московской области начала проверку качества воды в квартирах жилого дома в Павловском посаде, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T10:49
2022-02-09T10:49
происшествия
павловский посад
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку качества воды в квартирах жилого дома в Павловском посаде, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Как заявил агентству источник в правоохранительных органах, это связано с обнаружением в квартирах личинок мотылька."Прокуратура организовала проверку в связи с ненадлежащим качеством воды в одном из многоквартирных домов в Павловском Посаде. Проведение проверки поручено Павлово-Посадской городской прокуратуре", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Уточняется, что в ходе проверки установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, в квартирах жилого дома обнаружены личинки мотылька.По данным источника, сейчас местным жителям рекомендовано промыть внутриквартирные краны. Взяты пробы для лабораторного исследования. Воду людям доставляют из скважины. После окончания процедур будут промыты внутридомовые системы.
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павловский посад
московская область (подмосковье)
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происшествия, павловский посад, московская область (подмосковье)
10:49 09.02.2022
 
В квартирах в Подмосковье нашли личинки насекомых

В квартирах в Подмосковье нашли личинки насекомых, идет проверка качества воды

CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
CC0 / kkolosov / Микроскоп
Микроскоп
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку качества воды в квартирах жилого дома в Павловском посаде, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Как заявил агентству источник в правоохранительных органах, это связано с обнаружением в квартирах личинок мотылька.
"Прокуратура организовала проверку в связи с ненадлежащим качеством воды в одном из многоквартирных домов в Павловском Посаде. Проведение проверки поручено Павлово-Посадской городской прокуратуре", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Уточняется, что в ходе проверки установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, в квартирах жилого дома обнаружены личинки мотылька.
По данным источника, сейчас местным жителям рекомендовано промыть внутриквартирные краны. Взяты пробы для лабораторного исследования. Воду людям доставляют из скважины. После окончания процедур будут промыты внутридомовые системы.
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