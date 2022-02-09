Глава Курильска прокомментировал слова посла США в Японии
Мэр Курильска Рокотов ответил послу США в Японии: территории России отчуждать нельзя
Упряжка ездовых собак на острове Кунашир. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев - РИА Новости. Мэр Курильска Вадим Рокотов после заявления американского посла в Японии Рама Эмануэля о принадлежности Курильских островов напомнил о прописанном в конституции недопущении отчуждения российских территорий.
Ранее посол США в Японии вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал заявление Эмануэля абсолютно некорректным и недопустимым для дипломатического работника. В МИД РФ посоветовали американскому послу в Японии уделять больше времени информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Япония искусственно нагнетает истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курил.
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"Япония не прекращает демонстрацию притязаний на российские территории – Курильские острова. Хотелось бы напомнить об итогах Второй мировой войны и недопустимости их произвольных интерпретаций. Россияне единодушно поддержали поправки в нашу конституцию, в которых говорится о недопущении отчуждения территорий", – процитировали слова Рокотова РИА Новости в пресс-службе администрации Курильского района.
Отмечается, что жители Курильских островов гордятся своей землей и призывают японцев уважать уроки Второй мировой войны.
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.