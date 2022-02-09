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Президент Кубы встретился с главой "Сколково" Дворковичем в Гаване
Президент Кубы встретился с главой "Сколково" Дворковичем в Гаване - РИА Новости, 09.02.2022
Президент Кубы встретился с главой "Сколково" Дворковичем в Гаване
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в ходе встречи в Гаване обсудили возможности для сотрудничества. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:13
2022-02-09T10:31
в мире
аркадий дворкович
куба
мигель диас-канель
сколково
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в ходе встречи в Гаване обсудили возможности для сотрудничества."Было приятно принимать во Дворце Революции Аркадия Дворковича..., который участвует в (международном - ред.) университетском конгрессе 2022. Мы поговорили о науке, инновациях и многих возможностях, которые существуют для взаимного сотрудничества", - написал кубинский президент в Twitter.Восьмой Международный конгресс в сфере высших учебных заведений "Университет-2022" стартовал в Кубе в понедельник и продлится до 11 февраля. В нем принимают участие делегаты из 34 стран.
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в мире, аркадий дворкович, куба, мигель диас-канель, сколково
09:13 09.02.2022 (обновлено: 10:31 09.02.2022)
 
Президент Кубы встретился с главой "Сколково" Дворковичем в Гаване

Глава Кубы Диас-Канель обсудил с Дворковичем перспективы сотрудничества

© Фото : @DiazCanelB/TwitterПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович во время встречи в Гаване
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и председатель Фонда Сколково Аркадий Дворкович во время встречи в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : @DiazCanelB/Twitter
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович во время встречи в Гаване
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в ходе встречи в Гаване обсудили возможности для сотрудничества.
"Было приятно принимать во Дворце Революции Аркадия Дворковича..., который участвует в (международном - ред.) университетском конгрессе 2022. Мы поговорили о науке, инновациях и многих возможностях, которые существуют для взаимного сотрудничества", - написал кубинский президент в Twitter.
Восьмой Международный конгресс в сфере высших учебных заведений "Университет-2022" стартовал в Кубе в понедельник и продлится до 11 февраля. В нем принимают участие делегаты из 34 стран.
Флаг Кубы на балконе в исторической части Гаваны - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 10:56
Россия и Куба планируют новые контакты в военно-технической сфере
 
В миреАркадий ДворковичКубаМигель Диас-КанельСколково
 
 
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