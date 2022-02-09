https://ria.ru/20220209/kuba-1771809634.html

Президент Кубы встретился с главой "Сколково" Дворковичем в Гаване

Президент Кубы встретился с главой "Сколково" Дворковичем в Гаване - РИА Новости, 09.02.2022

Президент Кубы встретился с главой "Сколково" Дворковичем в Гаване

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в ходе встречи в Гаване обсудили возможности для сотрудничества. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:13

2022-02-09T09:13

2022-02-09T10:31

в мире

аркадий дворкович

куба

мигель диас-канель

сколково

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в ходе встречи в Гаване обсудили возможности для сотрудничества."Было приятно принимать во Дворце Революции Аркадия Дворковича..., который участвует в (международном - ред.) университетском конгрессе 2022. Мы поговорили о науке, инновациях и многих возможностях, которые существуют для взаимного сотрудничества", - написал кубинский президент в Twitter.Восьмой Международный конгресс в сфере высших учебных заведений "Университет-2022" стартовал в Кубе в понедельник и продлится до 11 февраля. В нем принимают участие делегаты из 34 стран.

https://ria.ru/20220128/kuba-1769926425.html

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в мире, аркадий дворкович, куба, мигель диас-канель, сколково