https://ria.ru/20220209/krizis-1771801662.html

Чижов назвал причину нынешнего кризиса на европейском газовом рынке

Чижов назвал причину нынешнего кризиса на европейском газовом рынке - РИА Новости, 09.02.2022

Чижов назвал причину нынешнего кризиса на европейском газовом рынке

Нынешний кризис с ценами на "голубое топливо" на европейском рынке рано или поздно должен был произойти из-за политики Еврокомиссии, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T07:50

2022-02-09T07:50

2022-02-09T07:50

россия

европа

газпром

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Нынешний кризис с ценами на "голубое топливо" на европейском рынке рано или поздно должен был произойти из-за политики Еврокомиссии, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте – около 40%. Порядка 20 из 27 государств Евросоюза в различной степени зависят от российского газа, рассказал ранее журналистам высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Наиболее зависимыми являются юго-восточные страны ЕС.Стоимость газа в ЕС высока из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка "не помогает" им стабилизироваться, отмечала в свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что РФ строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации с ценами - европейцы сами создали себе проблемы в этой области. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

https://ria.ru/20220208/gaz-1771718039.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, газпром, еврокомиссия, евросоюз, в мире