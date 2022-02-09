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Чижов назвал причину нынешнего кризиса на европейском газовом рынке
Чижов назвал причину нынешнего кризиса на европейском газовом рынке - РИА Новости, 09.02.2022
Чижов назвал причину нынешнего кризиса на европейском газовом рынке
Нынешний кризис с ценами на "голубое топливо" на европейском рынке рано или поздно должен был произойти из-за политики Еврокомиссии, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T07:50
2022-02-09T07:50
россия
европа
газпром
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Нынешний кризис с ценами на "голубое топливо" на европейском рынке рано или поздно должен был произойти из-за политики Еврокомиссии, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте – около 40%. Порядка 20 из 27 государств Евросоюза в различной степени зависят от российского газа, рассказал ранее журналистам высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Наиболее зависимыми являются юго-восточные страны ЕС.Стоимость газа в ЕС высока из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка "не помогает" им стабилизироваться, отмечала в свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что РФ строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации с ценами - европейцы сами создали себе проблемы в этой области. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
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россия, европа, газпром, еврокомиссия, евросоюз, в мире
07:50 09.02.2022
 
Чижов назвал причину нынешнего кризиса на европейском газовом рынке

Постпред России Чижов заявил, что кризис на рынке газа в ЕС произошел из-за политики ЕК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Нынешний кризис с ценами на "голубое топливо" на европейском рынке рано или поздно должен был произойти из-за политики Еврокомиссии, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Нынешний кризис на европейском газовом рынке – эта та проблема, которая рано или поздно должна была возникнуть. Основа для ее появления была заложена линией Еврокомиссии на уход ЕС от долгосрочных газовых контрактов и переход к торговле газом на спотовых рынках. Мы давно говорили, что к добру это не приведёт. Это же рынок, на нем всегда могут произойти серьёзные колебания цен", - отметил он.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте – около 40%. Порядка 20 из 27 государств Евросоюза в различной степени зависят от российского газа, рассказал ранее журналистам высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Наиболее зависимыми являются юго-восточные страны ЕС.
Стоимость газа в ЕС высока из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка "не помогает" им стабилизироваться, отмечала в свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что РФ строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации с ценами - европейцы сами создали себе проблемы в этой области. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 16:37
Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
 
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