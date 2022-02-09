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В США не освободили арестованного по делу о криптовалюте россиянина
В США не освободили арестованного по делу о криптовалюте россиянина - РИА Новости, 09.02.2022
В США не освободили арестованного по делу о криптовалюте россиянина
Окружной суд округа Колумбия в США приостановил решение об освобождении под залог россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, арестованных по... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:41
2022-02-09T18:41
2022-02-09T18:41
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Окружной суд округа Колумбия в США приостановил решение об освобождении под залог россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, арестованных по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов (по текущем курсу), говорится в постановлении суда."Настоящим решением... постановление об освобождении, вынесенное судьей Южного округа Нью-Йорка Фриманом 8 февраля 2022 года, приостановлено до рассмотрения данным судом решения о задержании", - следует из документа, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
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в мире, сша, криптовалюта
В США не освободили арестованного по делу о криптовалюте россиянина
В США суд не освободил под залог арестованного по делу о биткоинах россиянина Лихтенштейна