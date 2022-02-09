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Лжесотрудник Центробанка похитил у родственника Сталина 16 миллионов рублей
Лжесотрудник Центробанка похитил у родственника Сталина 16 миллионов рублей - РИА Новости, 09.02.2022
Лжесотрудник Центробанка похитил у родственника Сталина 16 миллионов рублей
Родственника Иосифа Сталина 93-летнего Леонида Аллилуева, у которого аферисты в прошлом году едва не украли 3 миллиона рублей, обобрал лжесотрудник Центробанка... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:01
2022-02-09T16:01
происшествия
центральный банк рф (цб рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Родственника Иосифа Сталина 93-летнего Леонида Аллилуева, у которого аферисты в прошлом году едва не украли 3 миллиона рублей, обобрал лжесотрудник Центробанка – добыча телефонного мошенника составила 16 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, во вторник в полицию обратился 93-летний пенсионер Леонид Аллилуев, который сообщил, что еще в сентябре ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, сказал, что для безопасности нужно обновить счет в банке, и прислал реквизиты якобы нового счета."Пенсионер в течение месяца снимал деньги и переводил мошеннику на указанный им расчетный счет. Предварительно, ветеран перевел злоумышленнику порядка 16 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе ГУМВД РФ сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Прошлым летом Таганский суд столицы отправил на 3,5 года в колонию москвичку Анастасию Белянкину, которая, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, пыталась убедить Аллилуева отдать более 3 миллионов рублей на "экспертизу". Тогда 92-летний пенсионер вовремя обратился к правоохранителям.
https://ria.ru/20220131/khischenie-1770252235.html
https://ria.ru/20220118/moshenniki-1768312522.html
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происшествия, центральный банк рф (цб рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:01 09.02.2022
 
Лжесотрудник Центробанка похитил у родственника Сталина 16 миллионов рублей

Лжесотрудник ЦБ похитил у родственника Сталина Леонида Аллилуева 16 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Родственника Иосифа Сталина 93-летнего Леонида Аллилуева, у которого аферисты в прошлом году едва не украли 3 миллиона рублей, обобрал лжесотрудник Центробанка – добыча телефонного мошенника составила 16 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, во вторник в полицию обратился 93-летний пенсионер Леонид Аллилуев, который сообщил, что еще в сентябре ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, сказал, что для безопасности нужно обновить счет в банке, и прислал реквизиты якобы нового счета.
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"Пенсионер в течение месяца снимал деньги и переводил мошеннику на указанный им расчетный счет. Предварительно, ветеран перевел злоумышленнику порядка 16 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД РФ сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.
Прошлым летом Таганский суд столицы отправил на 3,5 года в колонию москвичку Анастасию Белянкину, которая, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, пыталась убедить Аллилуева отдать более 3 миллионов рублей на "экспертизу". Тогда 92-летний пенсионер вовремя обратился к правоохранителям.
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ПроисшествияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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