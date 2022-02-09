https://ria.ru/20220209/krazha-1771903569.html

Лжесотрудник Центробанка похитил у родственника Сталина 16 миллионов рублей

Лжесотрудник Центробанка похитил у родственника Сталина 16 миллионов рублей - РИА Новости, 09.02.2022

Лжесотрудник Центробанка похитил у родственника Сталина 16 миллионов рублей

Родственника Иосифа Сталина 93-летнего Леонида Аллилуева, у которого аферисты в прошлом году едва не украли 3 миллиона рублей, обобрал лжесотрудник Центробанка... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:01

2022-02-09T16:01

2022-02-09T16:01

происшествия

центральный банк рф (цб рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Родственника Иосифа Сталина 93-летнего Леонида Аллилуева, у которого аферисты в прошлом году едва не украли 3 миллиона рублей, обобрал лжесотрудник Центробанка – добыча телефонного мошенника составила 16 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, во вторник в полицию обратился 93-летний пенсионер Леонид Аллилуев, который сообщил, что еще в сентябре ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, сказал, что для безопасности нужно обновить счет в банке, и прислал реквизиты якобы нового счета."Пенсионер в течение месяца снимал деньги и переводил мошеннику на указанный им расчетный счет. Предварительно, ветеран перевел злоумышленнику порядка 16 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе ГУМВД РФ сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Прошлым летом Таганский суд столицы отправил на 3,5 года в колонию москвичку Анастасию Белянкину, которая, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, пыталась убедить Аллилуева отдать более 3 миллионов рублей на "экспертизу". Тогда 92-летний пенсионер вовремя обратился к правоохранителям.

https://ria.ru/20220131/khischenie-1770252235.html

https://ria.ru/20220118/moshenniki-1768312522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, центральный банк рф (цб рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)