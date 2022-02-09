https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771848632.html

Переболевших ковидом спустя год ждет смертельное последствие

Названо опасное и долгосрочное последствие COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022

Переболевших ковидом спустя год ждет смертельное последствие

Переболевшие COVID-19 подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений в течение от первого месяца до года после заражения, сообщили исследователи из РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:17

2022-02-09T12:17

2022-02-09T13:04

распространение коронавируса

сша

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений в течение от первого месяца до года после заражения, сообщили исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США). Их работа опубликована в журнале Nature Medicine.Ученые проанализировали данные о здоровье 153 760 человек, у которых в период с весны 2020-го по январь 2021 года выявили коронавирус. Немногие участники были вакцинированы до болезни, поскольку на тот момент вакцинация в США еще не была столь распространена. В контрольную группу вошли более 11 миллионов человек, не сталкивавшихся с COVID-19."Для людей, которые были явно подвержены риску сердечных заболеваний до SARS-CoV-2, результаты показывают, что коронавирусная инфекция может повысить риск", — заявил Зияд Аль-Али, доктор медицинских наук и доцент медицины Вашингтонского университета.Особое внимание ученые уделили людям, которые до заражения не испытывали проблем с сердцем."У пациентов, относившихся к группе низкого риска сердечных болезней, также возникали проблемы с сердцем после COVID-19. Наши данные показали повышенный риск повреждения сердца у молодых и пожилых, мужчин и женщин, чернокожих, белых и представителей других рас, людей с ожирением и без него, пациентов с диабетом и без него, с предшествующими заболеваниями сердца и без них, <…> переболевших COVID-19 в легкой или тяжелой форме (и нуждавшихся в госпитализации)", — уточнили авторы работы.По подсчетам, коронавирус в среднем на 50-70 процентов повышает вероятность впоследствии столкнуться с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы, включая нарушения ритма сердца, приступ, образование тромбов, миокардит, инсульт, ишемическую болезнь и так далее.

https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771840300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/omikron-1770959517.html

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