https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771848632.html
Переболевших ковидом спустя год ждет смертельное последствие
Названо опасное и долгосрочное последствие COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
Переболевших ковидом спустя год ждет смертельное последствие
Переболевшие COVID-19 подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений в течение от первого месяца до года после заражения, сообщили исследователи из РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:17
2022-02-09T12:17
2022-02-09T13:04
распространение коронавируса
сша
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений в течение от первого месяца до года после заражения, сообщили исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США). Их работа опубликована в журнале Nature Medicine.Ученые проанализировали данные о здоровье 153 760 человек, у которых в период с весны 2020-го по январь 2021 года выявили коронавирус. Немногие участники были вакцинированы до болезни, поскольку на тот момент вакцинация в США еще не была столь распространена. В контрольную группу вошли более 11 миллионов человек, не сталкивавшихся с COVID-19."Для людей, которые были явно подвержены риску сердечных заболеваний до SARS-CoV-2, результаты показывают, что коронавирусная инфекция может повысить риск", — заявил Зияд Аль-Али, доктор медицинских наук и доцент медицины Вашингтонского университета.Особое внимание ученые уделили людям, которые до заражения не испытывали проблем с сердцем."У пациентов, относившихся к группе низкого риска сердечных болезней, также возникали проблемы с сердцем после COVID-19. Наши данные показали повышенный риск повреждения сердца у молодых и пожилых, мужчин и женщин, чернокожих, белых и представителей других рас, людей с ожирением и без него, пациентов с диабетом и без него, с предшествующими заболеваниями сердца и без них, <…> переболевших COVID-19 в легкой или тяжелой форме (и нуждавшихся в госпитализации)", — уточнили авторы работы.По подсчетам, коронавирус в среднем на 50-70 процентов повышает вероятность впоследствии столкнуться с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы, включая нарушения ритма сердца, приступ, образование тромбов, миокардит, инсульт, ишемическую болезнь и так далее.
https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771840300.html
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сша, коронавирус covid-19
12:17 09.02.2022 (обновлено: 13:04 09.02.2022)
Названо опасное и долгосрочное последствие COVID-19
Nature Medicine: люди, переболевшие COVID-19, чаще страдают от болезней сердца
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Переболевшие COVID-19 подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений в течение от первого месяца до года после заражения, сообщили исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США). Их работа опубликована в журнале Nature Medicine
.
Ученые проанализировали данные о здоровье 153 760 человек, у которых в период с весны 2020-го по январь 2021 года выявили коронавирус. Немногие участники были вакцинированы до болезни, поскольку на тот момент вакцинация в США
еще не была столь распространена. В контрольную группу вошли более 11 миллионов человек, не сталкивавшихся с COVID-19.
"Для людей, которые были явно подвержены риску сердечных заболеваний до SARS-CoV-2, результаты показывают, что коронавирусная инфекция может повысить риск", — заявил Зияд Аль-Али, доктор медицинских наук и доцент медицины Вашингтонского университета.
Особое внимание ученые уделили людям, которые до заражения не испытывали проблем с сердцем.
"У пациентов, относившихся к группе низкого риска сердечных болезней, также возникали проблемы с сердцем после COVID-19. Наши данные показали повышенный риск повреждения сердца у молодых и пожилых, мужчин и женщин, чернокожих, белых и представителей других рас, людей с ожирением и без него, пациентов с диабетом и без него, с предшествующими заболеваниями сердца и без них, <…> переболевших COVID-19 в легкой или тяжелой форме (и нуждавшихся в госпитализации)", — уточнили авторы работы.
По подсчетам, коронавирус в среднем на 50-70 процентов повышает вероятность впоследствии столкнуться с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы, включая нарушения ритма сердца, приступ, образование тромбов, миокардит, инсульт, ишемическую болезнь и так далее.