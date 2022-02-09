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Новое оружие России
https://ria.ru/20220209/korabl-1771851837.html
В России разработали корабль, способный погружаться под воду
В России разработали корабль, способный погружаться под воду - РИА Новости, 09.02.2022
В России разработали корабль, способный погружаться под воду
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" разработало на экспорт новую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж",... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:33
2022-02-09T19:11
новое оружие россии
цкб мт "рубин"
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" разработало на экспорт новую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж", сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Первый вариант меньшего водоизмещения был разработан в 2021 году и предложен также на экспорт."Это наиболее крупная версия, длиной около 72 метров и нормальным водоизмещением почти 1300 тонн. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность", — сказала представитель "Рубина".Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла.Этот вариант имеет максимальный состав вооружения: малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра. Такая комплектация делает "Страж" опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.Как и в других вариантах, корабль имеет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки.Для поиска нарушителей могут использовать как РЛС, так и гидроакустические антенны — это позволяет скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним. Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических подлодок. Дальность плавания составляет до четырех тысяч миль на скорости десять узлов, при необходимости она может быть увеличена.Как почеркнули в "Рубине", в период сокращения военных бюджетов, вызванного необходимостью борьбы с пандемией и ее последствиями, все более востребованными становятся многофункциональные корабли."Нашим ответом на этот вызов времени является сочетание в проекте "Страж" подводных и надводных свойств. Благодаря такому синтезу корабль, ориентированный на использование в мирное время, сохраняет свою ценность в качестве боевой единицы при эскалации конфликта. Более того, возможность погружения позволяет "Стражу" решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами: более простыми и выгодными", — сказала представитель "Рубина".Проект "Страж" создается как "настраиваемый", его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям, отметили в "Рубине".
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цкб мт "рубин", безопасность, россия
12:33 09.02.2022 (обновлено: 19:11 09.02.2022)
 
В России разработали корабль, способный погружаться под воду

В России разработали патрульный корабль "Страж", способный погружаться под воду

© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля Страж
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" разработало на экспорт новую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж", сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Первый вариант меньшего водоизмещения был разработан в 2021 году и предложен также на экспорт.
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля Страж
1 из 4
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля Страж
2 из 4
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля Страж
3 из 4
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля Страж
4 из 4
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
1 из 4
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
2 из 4
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
3 из 4
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
4 из 4
Последняя модификация погружающегося патрульного корабля "Страж"
© Изображение предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
"Это наиболее крупная версия, длиной около 72 метров и нормальным водоизмещением почти 1300 тонн. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность", — сказала представитель "Рубина".
Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла.
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Этот вариант имеет максимальный состав вооружения: малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра. Такая комплектация делает "Страж" опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.
Как и в других вариантах, корабль имеет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки.
Для поиска нарушителей могут использовать как РЛС, так и гидроакустические антенны — это позволяет скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним. Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических подлодок. Дальность плавания составляет до четырех тысяч миль на скорости десять узлов, при необходимости она может быть увеличена.
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Как почеркнули в "Рубине", в период сокращения военных бюджетов, вызванного необходимостью борьбы с пандемией и ее последствиями, все более востребованными становятся многофункциональные корабли.
"Нашим ответом на этот вызов времени является сочетание в проекте "Страж" подводных и надводных свойств. Благодаря такому синтезу корабль, ориентированный на использование в мирное время, сохраняет свою ценность в качестве боевой единицы при эскалации конфликта. Более того, возможность погружения позволяет "Стражу" решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами: более простыми и выгодными", — сказала представитель "Рубина".
Проект "Страж" создается как "настраиваемый", его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям, отметили в "Рубине".
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