https://ria.ru/20220209/konsulstvo-1771974548.html

В консульстве России в Нью-Йорке впервые остались всего пять человек

В консульстве России в Нью-Йорке впервые остались всего пять человек - РИА Новости, 10.02.2022

В консульстве России в Нью-Йорке впервые остались всего пять человек

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке впервые в истории из-за политики США остались работать всего пять человек, в январе число дипломатов сократилось... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-09T23:50

2022-02-09T23:50

2022-02-10T02:01

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россия

сша

генеральное консульство рф в нью-йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 9 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. В генеральном консульстве России в Нью-Йорке впервые в истории из-за политики США остались работать всего пять человек, в январе число дипломатов сократилось более чем вдвое, сообщил РИА Новости генконсул Сергей Овсянников.По его словам, раньше в консульстве было 12 дипломатов."Впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт", - отметил Овсянников.При этом глава консульства не исключил, что в миссии останутся еще меньше людей. "Думаю, такое возможно. У нас в июне уезжают два коменданта. У меня сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем. Дипломаты сидят на приеме посетителей. Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны", - сообщил Овсянников.Генконсул добавил, что США не выдают визу его сменщику Анатолию Каргаполову уже почти год. Отвечая на вопрос о том, возможна ли ситуация, при которой в Нью-Йорке не останется российского консула, он указал: "Ну, такое возможно, вполне".По его словам, руководство приняло решение продлить его пребывание в Нью-Йорке еще на месяц. "Не знаю, какое будет решение. Если никакого решения не будет, значит, я должен возвращаться в Россию. Значит, обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат", - добавил он.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий.В конце января он также заявлял, что 27 сотрудников российского посольства в США покинут страну к 30 января, еще 28 — к концу июня текущего года.

https://ria.ru/20211109/vizy-1758319997.html

https://ria.ru/20220204/vizy-1771026325.html

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в мире, нью-йорк (город), сергей овсянников, россия, сша, генеральное консульство рф в нью-йорке