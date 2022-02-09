https://ria.ru/20220209/konsulstvo-1771974090.html
Арестованный в США по делу о биткоинах россиянин не обращался в консульство
Арестованный в США по делу о биткоинах россиянин не обращался в консульство - РИА Новости, 09.02.2022
Арестованный в США по делу о биткоинах россиянин не обращался в консульство
Россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в Нью-Йорке по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, не обращался пока за... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T23:35
2022-02-09T23:35
2022-02-09T23:38
сша
россия
в мире
генеральное консульство рф в нью-йорке
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НЬЮ-ЙОРК, 9 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в Нью-Йорке по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, не обращался пока за помощью в генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости генконсул Сергей Овсянников."Он к нам не обращался ни по каким вопросам. Ни он, ни адвокат. Мы не знаем, обратится ли он или нет. Если обратится, и нужно будет конкретно что-то решать, то будем решать", - сказал Овсянников.
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сша, россия, в мире, генеральное консульство рф в нью-йорке
23:35 09.02.2022 (обновлено: 23:38 09.02.2022)
Арестованный в США по делу о биткоинах россиянин не обращался в консульство
Арестованный в США по делу о биткоинах россиянин Лихтенштейн не обращался в консульство