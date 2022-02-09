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Вице-президент США Харрис приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности
Вице-президент США Харрис приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности - РИА Новости, 09.02.2022
Вице-президент США Харрис приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности
Вице-президент США Камала Харрис 18-20 февраля посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявила в среду замглавы... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T18:42
2022-02-09T18:50
сша
в мире
камала харрис
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис 18-20 февраля посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявила в среду замглавы пресс-службы Белого дома Сабрина Сингх."Опираясь на интенсивное взаимодействие администрации (президента) Джо Байдена и Камалы Харрис с европейскими союзниками и партнерами, встречи вице-президента в Мюнхене продемонстрируют нашу непоколебимую приверженность нашим союзникам по НАТО, а также подтвердят нашу общую заинтересованность в поддержании принципов, лежащих в основе мира и безопасности в Европе со времен Второй мировой войны", - следует из заявления представителя Белого дома.Сингх добавила, что в ходе предстоящих контактов с партнерами вице-президент США также намерена подтвердить приверженность Вашингтона защите территориальной целостности Украины.
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сша, в мире, камала харрис, мюнхенская конференция по безопасности
18:42 09.02.2022 (обновлено: 18:50 09.02.2022)
 
Вице-президент США Харрис приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности

Вице-президент США Харрис примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис перед выступлением в Университетском центре Атланты
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис перед выступлением в Университетском центре Атланты - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис перед выступлением в Университетском центре Атланты
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис 18-20 февраля посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявила в среду замглавы пресс-службы Белого дома Сабрина Сингх.
"Опираясь на интенсивное взаимодействие администрации (президента) Джо Байдена и Камалы Харрис с европейскими союзниками и партнерами, встречи вице-президента в Мюнхене продемонстрируют нашу непоколебимую приверженность нашим союзникам по НАТО, а также подтвердят нашу общую заинтересованность в поддержании принципов, лежащих в основе мира и безопасности в Европе со времен Второй мировой войны", - следует из заявления представителя Белого дома.
Сингх добавила, что в ходе предстоящих контактов с партнерами вице-президент США также намерена подтвердить приверженность Вашингтона защите территориальной целостности Украины.
Отель Bayerischer Hof, где пройдет Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля 2021, 02:08
Мюнхенская конференция по безопасности
 
СШАВ миреКамала ХаррисМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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