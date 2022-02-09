https://ria.ru/20220209/konferentsiya-1771940259.html

Вице-президент США Харрис приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности

Вице-президент США Харрис приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности - РИА Новости, 09.02.2022

Вице-президент США Харрис приедет в Мюнхен на конференцию по безопасности

Вице-президент США Камала Харрис 18-20 февраля посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявила в среду замглавы... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:42

2022-02-09T18:42

2022-02-09T18:50

сша

в мире

камала харрис

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис 18-20 февраля посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявила в среду замглавы пресс-службы Белого дома Сабрина Сингх."Опираясь на интенсивное взаимодействие администрации (президента) Джо Байдена и Камалы Харрис с европейскими союзниками и партнерами, встречи вице-президента в Мюнхене продемонстрируют нашу непоколебимую приверженность нашим союзникам по НАТО, а также подтвердят нашу общую заинтересованность в поддержании принципов, лежащих в основе мира и безопасности в Европе со времен Второй мировой войны", - следует из заявления представителя Белого дома.Сингх добавила, что в ходе предстоящих контактов с партнерами вице-президент США также намерена подтвердить приверженность Вашингтона защите территориальной целостности Украины.

https://ria.ru/20210219/konferentsiya-1597958623.html

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сша, в мире, камала харрис, мюнхенская конференция по безопасности