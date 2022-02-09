https://ria.ru/20220209/kofe-1771917779.html
Болели "омикроном"? Срочно откажитесь от этого напитка!
Назван напиток, от которого придется отказаться из-за "омикрона" - РИА Новости, 09.02.2022
Болели "омикроном"? Срочно откажитесь от этого напитка!
В период восстановления после COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", необходимо отказаться от кофеина и других стимуляторов. Об этом "Газете.ру" рассказал... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:58
2022-02-09T16:58
2022-02-09T17:22
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общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В период восстановления после COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", необходимо отказаться от кофеина и других стимуляторов. Об этом "Газете.ру" рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.Как объяснил медик, после коронавирусной инфекции люди часто сталкиваются с повышенной утомляемостью и прибегают к привычным способам взбодриться, например кофе. Однако кофеин разрушает в организме аденозинтрифосфорную кислоту, которая помогает здоровому обмену веществ. Мацокин подчеркнул, что обычно после "омикрона" запасы этой кислоты у человека находятся и без того на очень низком уровне."Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин. <...> Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы", — отметил врач.Мацокин порекомендовал перенесшим COVID-19, спровоцированный новым штаммом, вводить в рацион кофе постепенно. На некоторое время его можно заменить некрепким чаем — зеленым или белым.
https://ria.ru/20220209/vosstanovlenie-1771790605.html
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общество, коронавирус covid-19
16:58 09.02.2022 (обновлено: 17:22 09.02.2022)
Назван напиток, от которого придется отказаться из-за "омикрона"
Невролог Мацокин призвал переболевших "омикроном" перестать пить кофе, чтобы взбодриться
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
В период восстановления после COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", необходимо отказаться от кофеина и других стимуляторов. Об этом "Газете.ру
" рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.
Как объяснил медик, после коронавирусной инфекции люди часто сталкиваются с повышенной утомляемостью и прибегают к привычным способам взбодриться, например кофе. Однако кофеин разрушает в организме аденозинтрифосфорную кислоту, которая помогает здоровому обмену веществ. Мацокин подчеркнул, что обычно после "омикрона" запасы этой кислоты у человека находятся и без того на очень низком уровне.
"Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин. <...> Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы", — отметил врач.
Мацокин порекомендовал перенесшим COVID-19, спровоцированный новым штаммом, вводить в рацион кофе постепенно. На некоторое время его можно заменить некрепким чаем — зеленым или белым.