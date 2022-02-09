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Болели "омикроном"? Срочно откажитесь от этого напитка!
Назван напиток, от которого придется отказаться из-за "омикрона" - РИА Новости, 09.02.2022
Болели "омикроном"? Срочно откажитесь от этого напитка!
В период восстановления после COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", необходимо отказаться от кофеина и других стимуляторов. Об этом "Газете.ру" рассказал... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:58
2022-02-09T17:22
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В период восстановления после COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", необходимо отказаться от кофеина и других стимуляторов. Об этом "Газете.ру" рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.Как объяснил медик, после коронавирусной инфекции люди часто сталкиваются с повышенной утомляемостью и прибегают к привычным способам взбодриться, например кофе. Однако кофеин разрушает в организме аденозинтрифосфорную кислоту, которая помогает здоровому обмену веществ. Мацокин подчеркнул, что обычно после "омикрона" запасы этой кислоты у человека находятся и без того на очень низком уровне."Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин. &lt;...&gt; Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы", — отметил врач.Мацокин порекомендовал перенесшим COVID-19, спровоцированный новым штаммом, вводить в рацион кофе постепенно. На некоторое время его можно заменить некрепким чаем — зеленым или белым.
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общество, коронавирус covid-19
16:58 09.02.2022 (обновлено: 17:22 09.02.2022)
 
Назван напиток, от которого придется отказаться из-за "омикрона"

Невролог Мацокин призвал переболевших "омикроном" перестать пить кофе, чтобы взбодриться

© Depositphotos / AntonioGuillemFСонливость на работе
Сонливость на работе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Сонливость на работе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В период восстановления после COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", необходимо отказаться от кофеина и других стимуляторов. Об этом "Газете.ру" рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.
Как объяснил медик, после коронавирусной инфекции люди часто сталкиваются с повышенной утомляемостью и прибегают к привычным способам взбодриться, например кофе. Однако кофеин разрушает в организме аденозинтрифосфорную кислоту, которая помогает здоровому обмену веществ. Мацокин подчеркнул, что обычно после "омикрона" запасы этой кислоты у человека находятся и без того на очень низком уровне.
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 04:19Распространение коронавируса
Врач рассказала, как восстановиться после "омикрона"
"Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин. <...> Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы", — отметил врач.
Мацокин порекомендовал перенесшим COVID-19, спровоцированный новым штаммом, вводить в рацион кофе постепенно. На некоторое время его можно заменить некрепким чаем — зеленым или белым.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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