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Глава МИД Германии назвала климатическую политику частью геополитики
Глава МИД Германии назвала климатическую политику частью геополитики - РИА Новости, 09.02.2022
Глава МИД Германии назвала климатическую политику частью геополитики
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала климатическую политику частью геополитики в 21 веке из-за ее влияния на вопросы безопасности в мире. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:29
2022-02-09T16:29
в мире
берлин (город)
москва
пекин
анналена бербок
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала климатическую политику частью геополитики в 21 веке из-за ее влияния на вопросы безопасности в мире."Мы будем помогать уязвимым странам, в том числе в Сахельском регионе, поддерживать их в том, чтобы приспосабливать их общества и экономики под продолжающееся опустынивание. Потому что именно там мы уже переживаем климатический кризис и как раз-таки в форме глобального риска безопасности, который имеет конкретное влияние на жизнь людей на земле, а также конкретные последствия как катализатор конфликтов. Это значит, что мы должны подходить к климатической внешней политике как к центральному вопросу политики безопасности нашей эры. Климатическая внешняя политика в 21 веке является также и геополитикой, поэтому она должна быть частью МИД", - заявила Бербок на пресс-конференции в Берлине.Она отметила, что поэтому в ходе визита в Москву, а также в ходе будущего визита в Пекина подчеркивает, что "и в этих отношениях, которые являются сложными, климатическая политика может быть средством налаживания мостов"."Мы можем посмотреть, где мы можем сотрудничать. В ходе моих встреч в Москве я вновь убедилась, что здесь есть возможность для сотрудничества, что это смещает стратегическую систему координат, потому что всегда было ясно, что вопросы энергетики являются вопросами влияния, но также являются и одной из возможностей для решения актуальных конфликтов", - добавила она.
https://ria.ru/20211223/klimat-1765044144.html
https://ria.ru/20211123/klimat-1760330225.html
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в мире, берлин (город), москва, пекин, анналена бербок
16:29 09.02.2022
 
Глава МИД Германии назвала климатическую политику частью геополитики

Глава МИД Германии Бербок назвала климатическую политику частью современной геополитики

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала климатическую политику частью геополитики в 21 веке из-за ее влияния на вопросы безопасности в мире.
"Мы будем помогать уязвимым странам, в том числе в Сахельском регионе, поддерживать их в том, чтобы приспосабливать их общества и экономики под продолжающееся опустынивание. Потому что именно там мы уже переживаем климатический кризис и как раз-таки в форме глобального риска безопасности, который имеет конкретное влияние на жизнь людей на земле, а также конкретные последствия как катализатор конфликтов. Это значит, что мы должны подходить к климатической внешней политике как к центральному вопросу политики безопасности нашей эры. Климатическая внешняя политика в 21 веке является также и геополитикой, поэтому она должна быть частью МИД", - заявила Бербок на пресс-конференции в Берлине.
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Она отметила, что поэтому в ходе визита в Москву, а также в ходе будущего визита в Пекина подчеркивает, что "и в этих отношениях, которые являются сложными, климатическая политика может быть средством налаживания мостов".
"Мы можем посмотреть, где мы можем сотрудничать. В ходе моих встреч в Москве я вновь убедилась, что здесь есть возможность для сотрудничества, что это смещает стратегическую систему координат, потому что всегда было ясно, что вопросы энергетики являются вопросами влияния, но также являются и одной из возможностей для решения актуальных конфликтов", - добавила она.
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В миреБерлин (город)МоскваПекинАнналена Бербок
 
 
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