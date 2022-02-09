Глава МИД Германии назвала климатическую политику частью геополитики
Глава МИД Германии Бербок назвала климатическую политику частью современной геополитики
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала климатическую политику частью геополитики в 21 веке из-за ее влияния на вопросы безопасности в мире.
"Мы будем помогать уязвимым странам, в том числе в Сахельском регионе, поддерживать их в том, чтобы приспосабливать их общества и экономики под продолжающееся опустынивание. Потому что именно там мы уже переживаем климатический кризис и как раз-таки в форме глобального риска безопасности, который имеет конкретное влияние на жизнь людей на земле, а также конкретные последствия как катализатор конфликтов. Это значит, что мы должны подходить к климатической внешней политике как к центральному вопросу политики безопасности нашей эры. Климатическая внешняя политика в 21 веке является также и геополитикой, поэтому она должна быть частью МИД", - заявила Бербок на пресс-конференции в Берлине.
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"Мы можем посмотреть, где мы можем сотрудничать. В ходе моих встреч в Москве я вновь убедилась, что здесь есть возможность для сотрудничества, что это смещает стратегическую систему координат, потому что всегда было ясно, что вопросы энергетики являются вопросами влияния, но также являются и одной из возможностей для решения актуальных конфликтов", - добавила она.
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