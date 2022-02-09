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https://ria.ru/20220209/kitay-1771810591.html
Минобороны Китая прокомментировало продажу оружия США Тайваню
Минобороны Китая прокомментировало продажу оружия США Тайваню - РИА Новости, 09.02.2022
Минобороны Китая прокомментировало продажу оружия США Тайваню
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет все необходимые меры для защиты суверенитета и пресечения любого внешнего вмешательства, заявил в среду... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:21
2022-02-09T09:21
в мире
у цянь
сша
тайвань
китай
гоминьдан
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет все необходимые меры для защиты суверенитета и пресечения любого внешнего вмешательства, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя одобренную США сделку с Тайванем по оружию.Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot."Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для того, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо пресекать любое внешнее вмешательство", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте ведомства.Представитель МО КНР подчеркнул, что китайская армия также намерена пресекать любые сепаратистские заговоры, целью которых является достижение независимости Тайваня, и продолжит продвигать процесс "воссоединения родины"."Будущее Тайваня заключается в национальном воссоединении, а безопасность острова зависит от совместных усилий соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива в соответствии с принципом "одного Китая", а не от продажи США оружия Тайваню", - указал он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220209/tayvan-1771801812.html
https://ria.ru/20220208/kitay-1771658138.html
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в мире, у цянь, сша, тайвань, китай, гоминьдан, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
09:21 09.02.2022
 
Минобороны Китая прокомментировало продажу оружия США Тайваню

Минобороны Китая о продаже оружия США Тайваню: примем все меры для защиты суверенитета

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет все необходимые меры для защиты суверенитета и пресечения любого внешнего вмешательства, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, комментируя одобренную США сделку с Тайванем по оружию.
Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot.
Китайский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
07:53
Китай осудил продажу американского оружия Тайваню
"Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для того, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо пресекать любое внешнее вмешательство", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте ведомства.
Представитель МО КНР подчеркнул, что китайская армия также намерена пресекать любые сепаратистские заговоры, целью которых является достижение независимости Тайваня, и продолжит продвигать процесс "воссоединения родины".
"Будущее Тайваня заключается в национальном воссоединении, а безопасность острова зависит от совместных усилий соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива в соответствии с принципом "одного Китая", а не от продажи США оружия Тайваню", - указал он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 12:53
МИД Китая призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню
 
В миреУ ЦяньСШАТайваньКитайГоминьданПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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