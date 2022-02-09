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Религия
https://ria.ru/20220209/khramy-1771910887.html
Епархия подала в суд на мэрию Саратова из-за храмов
Епархия подала в суд на мэрию Саратова из-за храмов - РИА Новости, 09.02.2022
Епархия подала в суд на мэрию Саратова из-за храмов
Иски Саратовской епархии Русской православной церкви (РПЦ) к администрации Саратова на общую сумму более 2 миллионов рублей направлены не на взыскание этих... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:28
2022-02-09T16:28
религия
александр невский
саратов
telegram (приложение)
жилье
русская православная церковь
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иски Саратовской епархии Русской православной церкви (РПЦ) к администрации Саратова на общую сумму более 2 миллионов рублей направлены не на взыскание этих средств, а на признание права собственности епархии на построенные объекты религиозного назначения, сообщила РИА Новости руководитель епархиальной юридической службы Елена Морозкина.Ранее в электронной картотеке Саратовского арбитражного суда появилась информация о том, что Саратовская епархия в феврале подала три исковых заявления в адрес городской администрации Саратова на 1,3 миллиона, 378 и 317 тысяч рублей. Об этом также сообщили ряд СМИ и Telegram-каналов."Информация, которая была напечатана, была представлена в несколько извращенном виде – это просто признание права на объект религиозного назначения, который был возведен хозспособом (без привлечения подрядных организаций – ред.)", - сказала Морозкина РИА Новости.По ее словам, фигурирующие в исках суммы – это стоимостная оценка проведенных работ и материала, который использовался в строительстве, и взыскание их с администрации Саратова не планируется. "Исходя из этого мы рассчитываем стоимость госпошлин и всего остального. Это совершенно не значит, что мы хотим ее взыскать с администрации", - добавила она.В настоящее время, сообщила Морозкина, епархия таким образом оформляет право собственности на объекты религиозного назначения, возведенные хозспособом. Среди таких строений, по ее словам, саратовские храмы Александра Невского в парке Победы и Спаса Нерукотворного на улице академика Семенова."Единственный способ, которым мы можем признать это право, это обратиться в арбитражный суд с признанием права собственности на возведенное строение в рамках 222-й статьи Гражданского кодекса (о самовольных постройках — ред.). Ответчиком у нас выступает администрация города в связи с тем, что она является уполномоченным органом на выдачу разрешений на строительство и акт ввода в эксплуатацию. Соответственно, в рамках действующего законодательства они являются ответчиками", - пояснила глава юридической службы Саратовской епархии.
https://ria.ru/20211216/sud-1764069049.html
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александр невский, саратов, telegram (приложение), жилье, русская православная церковь
16:28 09.02.2022
 

Епархия подала в суд на мэрию Саратова из-за храмов

© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Андрей Васильев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иски Саратовской епархии Русской православной церкви (РПЦ) к администрации Саратова на общую сумму более 2 миллионов рублей направлены не на взыскание этих средств, а на признание права собственности епархии на построенные объекты религиозного назначения, сообщила РИА Новости руководитель епархиальной юридической службы Елена Морозкина.
Ранее в электронной картотеке Саратовского арбитражного суда появилась информация о том, что Саратовская епархия в феврале подала три исковых заявления в адрес городской администрации Саратова на 1,3 миллиона, 378 и 317 тысяч рублей. Об этом также сообщили ряд СМИ и Telegram-каналов.
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"Информация, которая была напечатана, была представлена в несколько извращенном виде – это просто признание права на объект религиозного назначения, который был возведен хозспособом (без привлечения подрядных организаций – ред.)", - сказала Морозкина РИА Новости.
По ее словам, фигурирующие в исках суммы – это стоимостная оценка проведенных работ и материала, который использовался в строительстве, и взыскание их с администрации Саратова не планируется. "Исходя из этого мы рассчитываем стоимость госпошлин и всего остального. Это совершенно не значит, что мы хотим ее взыскать с администрации", - добавила она.
В настоящее время, сообщила Морозкина, епархия таким образом оформляет право собственности на объекты религиозного назначения, возведенные хозспособом. Среди таких строений, по ее словам, саратовские храмы Александра Невского в парке Победы и Спаса Нерукотворного на улице академика Семенова.
"Единственный способ, которым мы можем признать это право, это обратиться в арбитражный суд с признанием права собственности на возведенное строение в рамках 222-й статьи Гражданского кодекса (о самовольных постройках — ред.). Ответчиком у нас выступает администрация города в связи с тем, что она является уполномоченным органом на выдачу разрешений на строительство и акт ввода в эксплуатацию. Соответственно, в рамках действующего законодательства они являются ответчиками", - пояснила глава юридической службы Саратовской епархии.
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