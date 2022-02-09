https://ria.ru/20220209/khoysgen-1771858786.html

Будущий глава Мюнхенской конференции назвал "Северный поток — 2" ошибкой

Будущий глава Мюнхенской конференции назвал "Северный поток — 2" ошибкой - РИА Новости, 09.02.2022

Будущий глава Мюнхенской конференции назвал "Северный поток — 2" ошибкой

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген считает, что проект газопровода "Северный поток — 2" был ошибкой, а... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:06

2022-02-09T13:06

2022-02-09T13:06

в мире

германия

мюнхенская конференция по безопасности

россия

северный поток — 2

нато

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РИМ, 9 фев - РИА Новости. Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген считает, что проект газопровода "Северный поток — 2" был ошибкой, а поставка оружия Украине является "моральным долгом" Германии."Северный поток — 2" был ошибкой. Некоторые лидеры социал-демократов, такие как Герхард Шредер и Зигмар Габриэль, поддержали его. Теперь он есть. Но даже новый председатель СДПГ Ларс Клингбейл ясно дал понять, что на столе обсуждения есть все варианты, когда речь заходит о возможных санкциях, включая трубопровод", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.В разговоре с корреспондентом издания бывший советник Ангелы Меркель рассказал, что "в Германии есть люди, которые до сих пор не понимают, чем стала Россия"."Они до сих пор считают, что мы всегда должны быть с Москвой по историческим причинам, принимая аннексию Крыма, интервенцию в Сирии и т.д.", - сказал он. По его мнению, "той России, которую мы знали в начале века, больше нет".Отношения РФ и Запада ухудшились в том числе из-за событий вокруг Крыма, он стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, РФ заявила, что вопрос Крыма закрыт окончательно.Что касается вопроса Сирии, то ВКС РФ участвуют в операции против террористов по просьбе официального Дамаска с сентября 2015 года. Именно во многом благодаря поддержке ВКС в Сирии, в которой в 2011 году начался вооруженный конфликт, сирийской армии удалось переломить ситуацию и освободить от террористов большую часть территории страны.Ранее Хойсген высказывался в поддержку поставок немецких вооружений, в этот раз поддержав свою позицию невозможностью "скрываться за принципами".В РФ выражают обеспокоенность тем, что Запад продолжает "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов."Я думаю, что спустя 75 лет после окончания войны мы не можем всегда обращаться к нашей истории. Мы должны сохранить память о Холокосте и ужасных преступлениях, совершенных во имя Германии. Но мы не можем продолжать говорить, что по историческим причинам мы не можем никому посылать оружие, мы не можем прикрываться принципами", - заявил он."Во-первых, мы уже это делаем: поставляем Израилю наши лучшие подводные лодки, а курдам в Ираке противотанковые средства против ИГ*. Во-вторых, именно на Украине, где нацистская Германия убила сотни тысяч человек, я считаю, что у нас есть моральное обязательство послать оружие, чтобы украинцы могли защитить себя от иностранного вторжения. (Канцлер ФРГ Олаф) Шольц и его "зеленые" союзники против, но уже раздаются первые голоса внутри коалиции, призывающие к пересмотру этой позиции", - сказал Хойсген.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости поставок оружия в Украину. Новое правительство Германии является коалиционным, в него входят три партии, в том числе Свободная демократическая партия. Киев хочет, чтобы Германия поставила Украине военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

https://ria.ru/20220209/zapad-1771755835.html

https://ria.ru/20220209/potok-1771846100.html

https://ria.ru/20220209/sertifikatsiya-1771800403.html

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в мире, германия, мюнхенская конференция по безопасности, россия, северный поток — 2, нато