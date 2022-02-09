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Уникальный способ снизить уровень холестерина
Названа пряность, снижающая уровень холестерина всего за один раз - РИА Новости, 09.02.2022
Уникальный способ снизить уровень холестерина
Употребление семян пажитника способствует значительному снижению уровня холестерина, пишет Daily Express со ссылкой на исследование в Journal of Family... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T06:53
2022-02-09T06:57
общество
здоровье
холестерин
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Употребление семян пажитника способствует значительному снижению уровня холестерина, пишет Daily Express со ссылкой на исследование в Journal of Family Practice.Данное однолетнее растение семейства бобовых известно с давних времен, его выращивают на юге Европы, в Западной Азии и в Северной Африке.Для изучения влияния этой пряности на уровень холестерина специалисты изучили различные базы данных. В результате ученые обнаружили, что семена пажитника обладали "статистически значительным" эффектом снижения холестерина на 15-33%, при этом этот эффект был обнаружен в пяти научных работах.По данным специалистов, одно из исследований продемонстрировало, что листья пажитника снижают уровень холестерина на девять процентов после однократного применения.Как указывает Daily Express, положительный эффект от потребления семян пажитника объясняется высоким содержанием клетчатки. Так, растворимая клетчатка, поглощающая воду, может снизить всасывание холестерина в кровь.Ранее ученые из Гарвардского университета выяснили, что прием ванны существенно сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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общество, здоровье, холестерин
06:53 09.02.2022 (обновлено: 06:57 09.02.2022)
 
Названа пряность, снижающая уровень холестерина всего за один раз

Daily Express: употребление пажитника способствует снижению уровня холестерина

© Pixabay / ulleoПряности
Пряности - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Pixabay / ulleo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Употребление семян пажитника способствует значительному снижению уровня холестерина, пишет Daily Express со ссылкой на исследование в Journal of Family Practice.
Данное однолетнее растение семейства бобовых известно с давних времен, его выращивают на юге Европы, в Западной Азии и в Северной Африке.
Для изучения влияния этой пряности на уровень холестерина специалисты изучили различные базы данных. В результате ученые обнаружили, что семена пажитника обладали "статистически значительным" эффектом снижения холестерина на 15-33%, при этом этот эффект был обнаружен в пяти научных работах.
По данным специалистов, одно из исследований продемонстрировало, что листья пажитника снижают уровень холестерина на девять процентов после однократного применения.
Как указывает Daily Express, положительный эффект от потребления семян пажитника объясняется высоким содержанием клетчатки. Так, растворимая клетчатка, поглощающая воду, может снизить всасывание холестерина в кровь.
Ранее ученые из Гарвардского университета выяснили, что прием ванны существенно сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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