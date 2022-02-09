https://ria.ru/20220209/kandelaki-1771811645.html
Канделаки назначили исполняющим обязанности директора ТНТ
Канделаки назначили исполняющим обязанности директора ТНТ - РИА Новости, 09.02.2022
Канделаки назначили исполняющим обязанности директора ТНТ
Тинатин Канделаки в среду была назначена исполняющим обязанности директора ТНТ, Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала, сообщается в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:30
2022-02-09T09:30
2022-02-09T09:30
александр жаров
тина канделаки (тинатин канделаки)
газпром-медиа холдинг
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Тинатин Канделаки в среду была назначена исполняющим обязанности директора ТНТ, Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала, сообщается в пресс-релизе холдинга."ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" и управляющий директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение", - говорится в сообщении.Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров отметил, что перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи – как по части телеэфира, так и в цифровой среде."У Тинатин Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей. Роман Петренко остаётся для "Газпром-Медиа" ценным профессионалом и поможет сохранить преемственность, его опыт управления каналом бесценен, а ряд шоу, которые он продюсировал, продлены на следующий сезон. Некоторые из них вы увидите уже этой весной. Поэтому Роман остается в периметре "Газпром-Медиа" и будет работать как с каналом, так и с холдингом в целом", - сказал Жаров.В релизе говорится, что с сентября 2021 года Тина Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства "Матч"."Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшны, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах", - сказала Канделаки.По словам Петренко, создание ТНТ оказалось его самым увлекательным приключением - это были самые прекрасные 17 лет его жизни.
https://ria.ru/20211224/tnt-1765280112.html
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александр жаров, тина канделаки (тинатин канделаки), газпром-медиа холдинг, общество
Канделаки назначили исполняющим обязанности директора ТНТ
Канделаки назначили исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Тинатин Канделаки в среду была назначена исполняющим обязанности директора ТНТ, Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала, сообщается в пресс-релизе
холдинга.
"ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге
" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки
, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" и управляющий директор "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров
отметил, что перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи – как по части телеэфира, так и в цифровой среде.
"У Тинатин Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей. Роман Петренко остаётся для "Газпром-Медиа" ценным профессионалом и поможет сохранить преемственность, его опыт управления каналом бесценен, а ряд шоу, которые он продюсировал, продлены на следующий сезон. Некоторые из них вы увидите уже этой весной. Поэтому Роман остается в периметре "Газпром-Медиа" и будет работать как с каналом, так и с холдингом в целом", - сказал Жаров.
В релизе говорится, что с сентября 2021 года Тина Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства "Матч".
"Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшны, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах", - сказала Канделаки.
По словам Петренко, создание ТНТ оказалось его самым увлекательным приключением - это были самые прекрасные 17 лет его жизни.